Votre Agenda Ciné spécial Auvio !

Largo Winch (VO) - Film avec Tomer Sisley et Kristin Scott Thomas - 15/11/2020 Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort forcément suspecte quand on sait qu'il s'agit du fondateur et actionnaire majoritaire du tentaculaire groupe W. Le milliardaire n'avait pas de famille. Qui va hériter ? Personne ? C'était sans compter sur le grand secret de Nerio : un fils adopté presque trente ans plus tôt dans un orphelinat bosniaque. Un certain Largo qui, pour l'heure, croupit dans une prison du fin fond de l'Amazonie. Le jeune homme, qui clame son innocence, est accusé de trafic de drogue. Nerio assassiné. Largo emprisonné. Et si ces deux affaires faisaient partie d'un seul et même complot visant à prendre le contrôle de l'empire Winch ? Un premier film Largo Winch a failli voir le jour il y a plus de 20 ans quand Serge Silberman en a acheté les droits d'adaptation. Il voulait en faire un concurrent à James Bond. Malheureusement, le producteur est décédé avant d'avoir pu concrétiser son rêve. Finalement, c'est Nathalie Gastaldo qui achète les droits et s'associe au réalisateur et scénariste Jérôme Salle (" Anthony Zimmer ") pour proposer le projet d'adaptation à Jean Van Hamme. Pour incarner Largo Winch sur grand écran, la production du film a choisi Tomer Sisley, jeune humoriste (il a fait la première partie de Jamel Debbouze) et acteur français. "Tomer Sisley ne ressemble pas physiquement au Largo Winch de la bande dessinée mais il est proche de celui des romans. J'ai vu Tomer jouer une scène clé, l'affrontement avec son père adoptif auquel il en veut et dont il est tenté de refuser l'héritage. Je l'ai trouvé excellent, investi et entièrement dans son personnage." explique Jean Van Hamme à AlloCiné. Les magnifiques paysages du film sont ceux de Malte, la Sicile, Hong Kong, Macao et de la France. En VO ce mardi 22 février à 21h05 sur La Trois. En catch-up pendant 7 jours.