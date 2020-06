VOD spéciale kids : "Ducobu 3" & "Sonic, le film" - © Tous droits réservés

Ducobu est un personnage de bande dessinée né sous le crayon du dessinateur Godi et la plume du scénariste Zidrou très inspiré par son ancienne vie d’instituteur.

Véritable petit phénomène sur papier avec ces 25 albums et ces 4 millions d’exemplaires vendus, ce personnage à la bouille ronde, la tignasse blonde et à l’éternel pull rayé jaune et noir l’est également devenu sur grand écran.

Après " L’élève Ducobu " (2011) et " Les Vacances de Ducobu " (2012), on retrouve donc les personnages de Léonie Gratin la première de classe, sa maman Adeline Gratin, Hervé le père de Ducobu, Mademoiselle Rateau, le proviseur et à la réalisation, en lieu et place de Philippe de Chauveron, on retrouve Elie Semoun… Monsieur Latouche en personne !

L’auteur des Petites Annonces, qui adore son personnage, a pris un malin plaisir à pousser le curseur un peu plus loin. Il a grossi le trait de son personnage, mis çà et là un peu de trash à sa sauce, inventé des personnages très, très hauts en couleur en veillant cependant à toujours respecter l’esprit bienveillant de la BD.

Le cocktail est gagnant et il est maintenant en VOD !