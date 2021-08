Un Triomphe : la grande évasion

Le temps de la gloire est loin pour Étienne . Acteur de théâtre , il vivote aujourd’hui en donnant des cours de Haka en entreprise . Voilà trois ans qu’il n’a pas eu de véritable engagement sur les planches. Son ami Stéphane, trop pris par ses activités de metteur en scène, lui propose alors de reprendre l’ atelier théâtre qu’il animait en prison . Pas franchement emballé, mais faute de mieux, Étienne accepte l’offre et se retrouve ainsi devant cinq détenus plus ou moins motivés . Après s’être apprivoisés, après que l’envie et le plaisir de jouer aient pris le dessus et fort d’un premier succès public , Étienne ambitionne de monter avec eux En attendant Godot de Samuel Beckett… la pièce avec laquelle, il y a des a des années de cela, lui et Stéphane rencontrèrent un vif succès.

Sélection 2020 du Festival de Cannes, Prix du Public et Prix d’Interprétation masculine pour Sofian Khammes et Pierre Lottin (l’inénarrable fils Tuche !) à Angoulême, Un Triomphe est inspiré d’une histoire vraie, celle de Jan Jönson, un comédien suédois qui en 1985 a monté En attendant Godot avec les détenus d’une prison de haute sécurité.

Le deuxième film d’Emmanuel Courcol, après Cessez-le feu en 2017, a sur le papier tout du feel good movie… ce qu’il est ! Mais Un triomphe n’a rien d’une autoroute où tout serait balisé, car rien n’est abordé de manière simpliste.

" Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil " n’est pas le credo du film : les détenus, dont on ne saura que peu de choses, ne sont à l’évidence pas des enfants de chœur… ils ne sont pas non plus des sans foi ni loi. Quant au personnage d’Étienne, il n’est pas dépourvu d’ambivalences. Car si monter cette pièce, c’est pour lui, offrir à ces détenus la possibilité d’autres horizons, cela a aussi à voir avec ses frustrations, sa soif de reconnaissance, ses colères et ses rancunes.

La réalité carcérale, quant à elle, est bien là, et elle sonne vraie. Le théâtre est là, lui aussi, avec les contraintes du théâtre filmé. Autant d’enjeux et de cadres qui bénéficient d’une mise en scène particulièrement vivante et dynamique.

Outre ces qualités, on apprécie également le fait que ce film sait nous surprendre, et cela jusqu’à l’inattendu dénouement.

Saluons aussi l’interprétation : Laurent Stocker, Marina Hands, Sofian Khammes, Pierre Lottin ou encore Kad Merad (loin des personnages sympathiques auxquels il nous a habitués)… ils sont tous excellents !

Alors, n’hésitez pas : évadez-vous avec ce film optimiste, mais pas béat, aussi attachant et drôle que généreux.

Dès ce 1er septembre au cinéma.