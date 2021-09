Tout s'est bien passé : compte à rebours

Mais voilà, au spectacle de son corps en partie paralysé et de son autonomie perdue, dans l’incertitude de retrouver un jour toutes ses capacités physiques et mentales et dans la perspective de perdre sa très chère indépendance ... André dit " stop " . " Je veux que tu m’aides à en finir " enjoint-il, à sa fille Emmanuèle.

Elle et sa sœur Pascale , qui l’a rejointe, partent pour quelques jours d’angoisse , avant que l’état de santé de leur père ne se stabilise, que le danger ne s’éloigne et que la vie reprenne ses droits.

Tout s’est bien passé, en compétition officielle à Cannes cette année, est l’ adaptation du roman éponyme d’ Emmanuèle Bernheim . La romancière, à qui l’on doit d’avoir travaillé avec François Ozon sur les scénarios de Swimming pool, Sous le sable, 5x2 et Ricky, avait proposé en son temps au réalisateur français de faire un film de son livre. À l’époque François Ozon ne s’était pas senti prêt pour cela, avec l’impression que " l’histoire était tellement personnelle qu’il ne voyait pas comment se l’approprier ". Mais après la disparition de l’écrivaine en 2017, François Ozon relit le livre et reconsidère la proposition que lui avait faite son amie, se sentant plus à même de raconter une telle histoire.

Tout s’est bien passé n’est en rien un film " pour ou contre " le suicide assisté, et les questions éthiques que ce sujet peut poser ne sont pas la préoccupation première de François Ozon.

Comme à son habitude, c’est la complexité des rapports humains et de l’amour, en l’occurrence l’amour filial, qui l’intéresse. Et comme à son habitude, il ne fera pas dans le convenu. Sans se départir de cet humour particulier dont il a le secret, il évite le pathos et fait preuve de sa coutumière élégance quand il s’agit de faire passer l’émotion. Sur le premier point, on peut faire confiance à André Dussollier qui campe à merveille ce personnage d’André, un homme brillant, spirituel, passablement égoïste, voire odieux.

L’ascenseur émotionnel, on le prend avec Sophie Marceau et Géraldine Pailhas parfaites dans les rôles d’Emmanuèle et de Pascale, les deux filles d’André partagées entre espoir, résignation et acceptation. Charlotte Rampling, Hanna Schygulla, Gregory Gadebois et Éric Caravaca viennent compléter cette réunion de famille à laquelle François Ozon nous aura conviée… et à laquelle on vous invite sans réserve !