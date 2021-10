Tout nous sourit : une comédie acidulée

Henri et Suzanne ne pouvaient rêver mieux que de voir leurs enfants et leurs petits-enfants réunis dans la maison de campagne familiale. Mais voilà, au départ ça n’était l’intention de personne ! Et surtout pas de Jérôme et d’Audrey , " le bonheur conjugal incarné ", qui ce week-end-là laissaient leurs trois grands ados dans leur appartement parisien pour partir chacun de leur côté… rejoindre leur amant respectif ! Par un malheureux concours de circonstances les voilà tous les quatre nez à nez . Après que les cris et les pleurs succèdent à la sidération, débarquent à la suite leurs enfants accompagnés de quelques copains, les parents et la sœur d’Audrey.

Ce film c’est aussi un plaisir d’acteurs. Stéphane De Groodt , Elsa Zylberstein , Guy Marchand, Anne Benoit, Emilie Caen, Karidja Touré… tous naviguent avec bonheur entre humour et gravité faisant naître ce qu’il faut de sourires et d’ émotions .

Incontestablement cette deuxième réalisation de Mélissa Drigeard (Jamais le premier soir) se range dans le rayon de la comédie. Mais si le film démarre en trombe à la manière d’un vaudeville avec ce qu’il faut de portes qui claquent, d’amants en petite tenue et de gros mensonges, Tout nous sourit n’est pas exempt d’une certaine profondeur quand en son cœur il aborde la question du couple et de ses vicissitudes .

L’Agenda Ciné : Qu’est-ce qui vous a plu à la lecture du scénario de Tout nous sourit ?

Stéphane De Groodt : Ce film est écrit par de vrais scénaristes, Mélissa Drigeard d’une part et Vincent Juillet d’autre part. Ils incarnent une nouvelle génération de réalisateurs et de scénaristes un peu à l’image de ceux que j’aime beaucoup, comme Éric Tolédano et Olivier Nakache. On ressort de leur film avec quelque chose en plus. J’aime l’idée que les films soient pensés, réfléchis, intelligents, qu’ils donnent à penser… et c’est le cas ici ! La partition que j’avais à jouer était portée par un propos, et c’est toujours plaisant.

Le film réunit à l’écran trois générations… tout le monde peut s’y retrouver.

Le film s’adresse effectivement un peu à tout le monde. Ce qui est intéressant dans le film, c’est qu’à travers le regard de ces trois générations porté sur nous, sur ce que nous sommes devenus, Elsa Zylberstein et moi, finalement et fondamentalement on s’aime toujours ! Même si on a emprunté des chemins de traverse, qu’on a trompé l’autre. Et peut-être qu’à l’arrivée, c’est soi-même que l’on trompe…

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Jérôme ?

La première à m’avoir parlé de ce film, c’est Elsa (NDLR : Zylberstein) qui était venue dîner à la maison. Elle venait de lire le scénario et elle me voyait bien dans le personnage de Jérôme. En parlant de l’histoire, en m’en détaillant les composants, je me disais qu’elle avait raison, et je me voyais tout à fait dans ce rôle.

Mais Elsa a ajouté que la réalisatrice avait déjà quelqu’un pour le rôle. Ça arrive souvent. Dans ce métier, c’est une question de rendez-vous. J’en étais un peu désolé, car je connais un peu la réalisatrice et je l’aimais beaucoup. Et puis, je me voyais bien tourner à nouveau avec Elsa (après l’avoir fait sous la direction de Claude Lelouch), qui est une amie.

Et puis il y a eu les hasards de la vie. Mélissa Drigeard est allée voir un film dans lequel je jouais, Le Jeu. Elle a ainsi pensé à moi pour le rôle de Jérôme, mais pas en priorité. Ensuite l’acteur choisi s’est désisté un mois avant le tournage. Et c’est comme ça que 15 jours après qu’Elsa m’a parlé du film, j’ai eu le rôle.

Tout vous souriait !?

Au début, je ne me suis pas senti légitime dans ce rôle. Ça n’était pas une question d’ego. Mais je me posais la question de savoir si j’allais faire aussi bien que la personne à laquelle Mélissa avait pensé en premier. Je me mesurais à cet acteur en me demandant comment il aurait joué la scène. C’est comme ça que les trois premiers jours de tournage, je demandais à reprendre les scènes.

Mélissa me rassurait, en me disant que ce n’était plus lui, mais moi et qu’elle en était très heureuse… mais de là à l’intégrer ! Au fil des jours j’ai pris confiance en moi. Le plus magnifique, c’est quand, au Festival de l’Alpes d’Huez, j’ai reçu le Prix d’interprétation. D’abord parce que c’est un film que j’adore. Et puis, il validait le choix de Mélissa et prouvait que j’avais ma place. Ce prix - et jusque-là je n’en avais jamais reçu - a en cela une saveur toute particulière ! Il est une façon de remercier Mélissa de m’avoir fait confiance.

Tout pour sourire… et s’émouvoir. C’est ce que vous propose Tout nous sourit… alors courez le voir !