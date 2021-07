Titane : métal mordant | Rencontre avec Julia Ducournau

C’est alors que Vincent , un commandant de sapeur-pompier , est convoqué au commissariat pour venir reconnaître un jeune homme qui s’est présenté et qui pourrait bien être Adrien , son fils disparu 10 ans plus tôt.

Et c’est couronnée de la Palme d’or qu’elle en est repartie. Elle est la deuxième femme à remporter cette récompense suprême et succède à Jeanne Campion récompensée en 1993 pour La leçon de piano.

C’est en 2016 , à Cannes , à la Semaine de la Critique que la sensation Julia Ducournau est apparue. La réalisatrice y présentait Grave, son premier film , véritable ovni dans le paysage cinématographique français, au carrefour du film d’horreur , de la comédie noire et du teen movie très sexe. Suivront de nombreuses nominations et de nombreux prix dont le Magritte du Meilleur film étranger en coproduction.

Titane c’est aussi la surprise d’un Vincent Lindon méconnaissable , réinventé, tout à la fois viril et fragile et d’une révélation, la photographe et mannequin Agathe Rousselle à la troublante ressemblance avec la réalisatrice…

Beaucoup de choses passent par le corps chez Julia Ducourneau, ce qui fait de Titane un film à la fois organique et intellectuel ... un bel alliage jamais plombant, rehaussé par un remarquable travail sur l’image . Le corps au féminin ou au masculin , le corps tatoué , blessé , réparé, consolé, augmenté , conditionné est celui par lequel la réalisatrice parle également de féminisme , du genre … et d’ amour . Car oui, sous ses dehors glaçants et horrifiques, Titane est un film d’amour.

La famille - celle qui nous est donnée et celle que l’on crée ou que l’on se choisit – et par extension les relations familiales sont l’un des thèmes que Julia Ducournau creuse à nouveau dans Titane. Et cela d’entrée de jeu, avec une première scène coup de poing , presque muette qui dit la tension entre Alexia, encore gamine, et son père.

L'Agenda Ciné : La famille est un thème récurent dans vos films

Julia Ducournau : À travers la notion de famille je questionne le problème du déterminisme : est-ce que l’on est qu’un produit de sa généalogie ? Peut on exister en soi, en dehors de sa généalogie, mais aussi en dehors d’un déterminisme social, en dehors des déterminismes du genre ? Et puis la famille c’est cinématographique, c’est même cinégénique.

Il y a également le thème de l’élection. Là c’est l’amour dont il est question, un amour inconditionnel et absolu, pour moi un amour forcément en dehors de tout.

L'Agenda Ciné : Mais peut-on être en dehors de tout ?

Julia Ducournau : Justement c’est la question, autrement j’arrête de faire des films ! C’est ce que je me demande, bien sûr.

L’amour dont je parle dans Titane est celui qui mélange tout : l’amour filial, l’amour romantique, l’amour sexuel, l’amitié, la nécessité et le besoin de l’autre, qui pour moi me rappelle les amours mythologiques des Dieux grecs entre eux. Ils étaient tous frères, sœurs et amants ! Avec tout ce que ça a de dérangeant.

On s’en fout de la réalité. Ce qui est important, c’est l’émotion qui va être convoquée chez le spectateur. L’idée que l’on peut être transpercé par quelqu’un juste parce que c’est cette personne et parce que vous êtes vous. Mais dans l’essence, pas dans ce que vous représentez ou ce que la personne représente. Je ne crois pas que l’amour mythologique soit possible dans la vie, mais c’est ma traduction visuelle et cinématographique de ce que c’est quand on aime quelqu’un dans sa vie.

Quand j’écris une scène je me rappelle une sensation que j’ai vécue et j’essaye de la transcrire. C’est en ça qu’il y a de la poésie.

Je lis de la poésie depuis que je suis toute petite. J’aime ce rapport sensoriel aux images et aux sons - même si chez moi il n’y a pas beaucoup de mots et beaucoup d’images - et la poésie confère beaucoup d’images.

Je me souviens quand j’ai découvert Rimbaud, je devais avoir 17 ans (un peu comme tout le monde !) je n’ai rien compris et pourtant j’ai adoré ! Les couleurs qu’il évoquait me parlaient bien plus que les mots, les couleurs amenées par les signifiants de chaque mot. En fait de créer une autre image ou un autre mot avec des mots déjà existants. Comme le Cubisme peut le faire en peinture.

J’ai un rapport à l’art incroyablement sensoriel.

L'Agenda Ciné : Pourquoi avoir invité une dimension fantastique dans votre film ?

Julia Ducournau : Avant d’écrire, je réfléchis beaucoup. Il y a des images, des ressentis, comme la colère, que j’essaye de connecter ensemble.

La question du froid de la machine à l’intérieur de mon personnage est essentiel quand on parle de quelqu’un qui est en dehors de l’humanité (et ça dès le départ), qui n’a pas d’amour, qui n’est que pulsion de mort, et qui de fait, rejette la chair vivante et chaude pour avoir du désir pour une matière froide et morte. Mais c’est cette matière a priori morte qui va se mettre à vivre en elle et va finalement devenir une force. Et la toute fin du film montre ça, que le vivant est plus fort que tout. C’est une manière en quelque sorte de transmuter la matière et d’en faire une matière vivante, une force, mais une force pour l’avenir du monde bien sûr.

À la fin on n'est plus sur l’avenir des personnages, mais sur l’avenir du monde. Ce qui est en effet très intellectuel, mais que j’ai essayé de mettre en images du mieux que j’ai pu.

Après il y a la question du monstre qui est importante. Alexia qui subit cette métamorphose monstrueuse (tout cela dans une progression) doit être acceptée pour ce qu’elle est, même si on ne sait plus si elle est humaine ou pas, si elle est une femme ou un homme. Ce que l’on sait, c’est que ce personnage là est aimé par ce personnage là en dehors de tout…et c’est encore l’inconditionnalité de l’amour, de l’absolu.

Déjà je suis dans le " ne pas expliquer ". En premier lieu, c’est vivre avec les personnages, dans la peau des personnages.

Dès le scénario, je vais jusqu’au bout de l’image. Si l’image suffit à nous faire ressentir les enjeux entre les personnages ou les enjeux d’une scène, je ne vais pas rajouter des mots pour le plaisir de rajouter des mots. Au contraire, ça pourrait amoindrir la force de l’image.

Je mets les mots quand j’ai l’impression que là il faut que les choses soient dites. En général, je n’aime pas les non-dits, et je n’aime pas les non-dits dans le cinéma. Les mots viennent quand l’image n’est plus assez frontale. Du coup, ce que mes personnages se disent, c’est toujours assez cash et trivial. Je n’aime pas les circonvolutions langagières.

Même le " je t’aime " de la fin, je me suis fait violence pour l’écrire, et j’ai hésité à le mettre.