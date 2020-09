Toutes ces rencontres - et de nombreuses autres plus ou moins heureuses sont à venir - inspirent à David Copperfield , de petits écrits qu’il illustre et qu’il couche sur autant de petits bouts de papier…

Peuplé de plus de 70 personnages (voire une centaine si on compte ceux qui ne sont pas spécifiquement nommés), David Copperfield ne manque pas d’ humour , même si les nombreuses adaptations pour le petit et le grand écran n’ont souvent gardé que son pendant sombre.

…revisité

The personal history of David Copperfield… une version détonante d'un grand classique de la littérature anglaise - © Tous droits réservés

Et le parti pris d’Armando Iannucci est là, qui choisit la fantaisie, et profite de ce foisonnement de personnages pour imprimer à son film un rythme endiablé et en faire un véritable spectacle, créatif et visuellement superbe.

Le réalisateur écossais, à qui l’on doit les très caustiques séries " Veep "et " Avenue 5 " ainsi que les très satiriques " In the loop " et " La mort de Staline ", a su garder l’esprit du roman et ce qui en fait une œuvre universelle, tout en le dépoussiérant et en l’actualisant.

Derrière les situations tragiques qu’Armando Iannucci tire toujours vers le comique, pointe le commentaire politique sur le fossé croissant entre les riches et les pauvres, les sans-abri, le statut social.

Autre grand plaisir de cette folie visuelle et narrative : ses interprètes. L’affiche est éblouissante et souvent inattendue avec en premier lieu Dev Patel, la révélation de " Slumdog Millionaire " en 2008, qui donne à ce personnage de David Copperfield toute la naïveté, la sympathie et l’intensité qu’il faut. Au risque d’être injuste à l’égard de ceux dont on ne parlera pas ici, citons également Hugh Laurie (Mr Dick) et Tilda Swinton merveilleuse d’excentricité (comme souvent !) et en plus très amusante (rare !) dans le rôle de la tante Betsey.

Une version très rafraîchissante de cet incontournable de la littérature anglaise et un véritable coup de cœur que l’on vous propose de découvrir au plus vite !