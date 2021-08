The Green Knight : les chevaliers de la Table Ronde revisités

C’est là le point de départ du nouveau film de David Lowery, réalisateur américain indépendant, qui nous avait habitué jusqu’ici à des œuvres plus intimistes. Remarqué grâce à son deuxième film “Les amants du Texas” avec Rooney Mara et Casey Affleck, David Lowery n’a depuis cessé d’enchaîner les projets, différents les uns des autres : “Peter et Elliot le dragon”, un remake du classique de Disney qui surprenait par son approche pleine de tendresse à hauteur d’enfant, “A ghost Story”, une histoire d’amour et de fantôme épurée qui permettait les retrouvailles avec Rooney Mara et Casey Affleck, et “The Old Man and The Gun”, un film de braquage avec Robert Redford et Sissy Spacek, véritable hommage au cinéma des années 1970. Changement de registre et de thème donc avec “The Green Knight” qui sort ce mercredi en salles.