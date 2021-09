Stillwater : un américain à Marseille

De cette rencontre, de la recherche du possible véritable coupable et de ses retrouvailles avec sa fille, Bill apprendra beaucoup…

Avec également deux " Frenchies " au scénario, Thomas Bidegain et Noé Debré, (Les Cowboys, Le Fidèle), l’histoire, construite autour de la rencontre improbable entre un " redneck " du Midwest et une citadine artiste plutôt " bobo " glisse vers un thriller qui donne la part belle à la ville de Marseille.

L’acteur américain Matt Damon et la Française Camille Cottin (forte du succès de la série Dix pour cent qui l’a fait connaître outre-Atlantique) sont réunis avec bonheur par Tom MacCarthy , le réalisateur oscarisé de Spotlight , pour un film au générique duquel on trouve aussi l’actrice française Anne Le Ny et l’américaine Abigail Breslin , la révélation en 2006 de L ittle miss Sunshine alors qu’elle était haute comme trois pommes.

Tout se tient et tout se répond dans ce film. Le polar qui nous tient en haleine. La romance entre Bill et Virginie, pas si cousue de fils blancs, qui dessine en creux deux réalités, deux façons bien différentes d’envisager le monde. La relation père fille finement brossée : celle que Bill reconstruit avec Allison, sa propre fille, et celle qu’il construit avec Maya, la fille de Virginie. Et enfin la cité phocéenne, comme on l’a rarement vu au cinéma, loin de la carte postale et du folklore.

Dans la peau de ce veuf, alcoolique repenti, chrétien pratiquant et pro arme, Matt Damon est plus vrai que nature. Il incarne à la perfection cet homme massif, taiseux et rigide. Face à lui Camille Cottin en femme volubile, joyeuse et solaire, n’est pas en reste et son naturel fait merveille.

C’est un polar qui raconte notre époque, c’est un polar dont les personnages touchent au cœur… c’est assurément un film à ne pas manquer !