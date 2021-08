Rifkin's Festival : au moins 4 bonnes raisons d’aller voir le nouveau Woody Allen

Pour son nouveau film " Rifkin’s Festival ", Woody Allen nous emmène dans les coulisses du Festival International du film de San Sebastian. On y retrouve Mort Rifkin, professeur new-yorkais de cinéma à l’université, dont le couple bat de l’aile. Il y accompagne sa femme, Sue, attachée de presse de Philippe, un réalisateur français charmeur et très en vogue dont le dernier film fait sensation. Mort, loin d’être impressionné par cet homme un brin snob, soupçonne tout de même Sue d’être tombée sous son charme et de passer un peu trop de temps seule avec lui. Si cette dernière tente maladroitement de le rassurer sur sa relation " purement professionnelle " rien n’y fait. Cette jalousie va conduire notre ami à faire des rêves étranges et à se questionner sur le sens de la vie. Comme si cela ne suffisait pas, il ressent des douleurs suspectes à la poitrine. Il doit trouver un cardiologue d’urgence. C’est ainsi qu’il va faire la rencontre de la ravissante docteure Jo Rojas…

Un casting 4 étoiles

Woody Allen s’entoure d’une distribution de choix. A commencer par Wallace Shawn. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage, en revanche, est reconnaissable entre tous. Sa carrière au cinéma, il la démarre justement dans un film de Woody Allen, " Manhattan ", où il incarne l’ex-compagnon de Diane Keaton. Il tourne ensuite pour les plus grands réalisateurs (Bob Foss, Louis Malle, William Friedkin…), et joue en parallèle dans des séries télés à succès telles que " Gossip Girl ", " Sex and the city ", " The Good wife " … Il est accompagné par la splendide comédienne américaine Gina Gershon et le comédien français Louis Garrel. On y retrouve également l’actrice espagnole Elena Anaya, qu’on a pu voir dans " Wonder Woman ", Sergi Lopez, Christophe Waltz ou encore Richard Kind qui complètent une bien belle distribution.

Un hommage à l’âge d’or du cinéma

Au travers des songes et des questionnements existentiels de son personnage principal, Woody Allen rend hommage aux plus grands films et réalisateurs de l’âge d’or du cinéma. Il s’inspire et réinterprète ainsi, non sans humour, des scènes cultes de plusieurs chefs-d ’œuvres tels que Citizen Kane, A bout de souffle, Jules et Jim, Persona ou encore Le septième sceau. Des clins d’œil émouvants et souvent très drôles, parsemés d’apparitions brèves mais remarquées d’excellents comédiens, à l’instar de Christoph Waltz qui se permet une intrusion étonnante mais hilarante dans Le Septième sceau de Ingmar Bergman. Un véritable plaisir pour le public qui s’amusera à identifier les nombreuses références !

La ville de San Sebastian

Véritable carte postale de la magnifique ville espagnole de San Sebastian, " Rifkin’s festival " nous en fait visiter avec bonheur de nombreux lieux : un hôtel luxueux, une digue le long d’une plage ensoleillée, un petit café éclairé à la bougie, un marché portuaire pittoresque, le calme et la verdure de la campagne… Un retour en Europe pour le réalisateur qui, depuis " To Rome with love ", n’y avait plus posé sa caméra.

Une tradition

Avec plus d’un film par an à son actif, Woody Allen est sûrement le cinéaste le plus prolifique de sa génération. De cet enchaînement impressionnant de films sont nés des chef-d ’œuvres du 7ème art dans lesquels il a fait jouer les plus grands comédiens internationaux, leur offrant des rôles de qualité, écrits sur mesure. On citera entre autres " Annie Hall " (pour lequel il reçoit l’Oscar du Meilleur réalisateur et du Meilleur scénario), " Manhattan ", " Hannah et ses sœurs " (Oscar du Meilleur scénario), " Crimes et délits ", " Match Point ", " Minuit à Paris " (également Oscar du Meilleur scénario) ou encore " Blue Jasmine ", pour ne citer qu’eux. Hormis en 2020, Woody Allen ne déroge pas à la règle d’un film par an et nous livre aujourd’hui une nouvelle comédie solaire qui ravira les amoureux du cinéma !