Remportez vos places pour "Rookie"

Classic 21 et l'Agenda Ciné vous offrent des tickets pour aller voir en salles "Rookie". Un film qui vous plonge intensément dans l'univers des courses motos avec Matteo Simoni et Veerle Baetens. Le film sort ce mercredi 8 septembre au cinéma.

ROOKIE suit l'histoire de Nicky, un jeune motard ambitieux et confiant. A chaque course, il met sa vie en jeu, non pas pour l'argent mais pour les sensations fortes, le respect et la gloire. Son monde s'effondre de façon inattendue lorsqu'il ne pourra plus jamais pratiquer la course à cause d'un accident. Il n'accepte pas cette nouvelle vie et cherche un moyen de prendre un nouveau départ avec sa belle-soeur Vero et son fils Charlie. Mais l'appel de l'adrénaline et des pulsions ne tarde pas à revenir. Par l'intermédiaire de son neveu Charlie, Nicky tente de réaliser son rêve. Il devient vite évident que Charlie n'est pas le même homme.