Quelles sont les autres sorties ciné de la semaine ?

Encore une fois, cette semaine cinéma s'annonce bien chargée. L'Agenda Ciné vous aide à y voir plus clair en vous énonçant toutes les nouvelles sorties qui vous attendent dès ce mercredi en salles...

"Free Guy" de Shawn Levy

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

"Music Hole" de David Mutzenmacher et Gaëtan Liekens

En proie à des soucis conjugaux avec Martine, son épouse, Francis, qui travaille dans un cabaret miteux, se frite avec elle. Un matin, dans son congélateur, il découvre… une mauvaise nouvelle ! Tel est le point de départ loufoque et macabre de ce film, façon polar burlesque, parfumé de gueuze bien fraîche, de musique tzigane, sous fond de déni de la désagrégation du couple, où vont se croiser toutes les variétés de névroses et de folie.

"100% loup" de Alexs Stadermann

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

"Passion simple" de Danielle Arbid

"À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix..."

"I care a lot" de J Blakeson

La brillante Marla Grayson se présente comme tutrice légale de personnes âgées qui ne seraient plus capables de gérer elles-mêmes leurs finances. Marla excelle dans l’art de détourner la loi à son avantage et au détriment de ses clients. Mais lorsqu’elle entre en contact avec Jennifer Peterson, une nouvelle victime d’apparence idéale, elle se rend rapidement compte que Jennifer n’est pas non plus celle qu’elle prétend être. Tandis que Marla s’accroche désespérément à son insaisissable rêve américain, elle s’apprête à vivre une terrifiante aventure.

"Escape room 2 - le monde est un piège" de Adam Robitel

La suite du thriller psychologique à succès qui a terrifié les spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, six personnes se retrouvent involontairement enfermés dans une nouvelle succession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre... et se rendent compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant.

"Gunda" de Victor Kossakovsky

Gunda est une truie qui vient d'avoir une douzaine de petits. A travers son portrait et celui d'autres animaux de la ferme, nous assistons au quotidien de ces êtres qui nous accompagnent dans nos vies de tous les jours sous l'aspect de produits de consommation.