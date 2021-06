Promising Young Woman : Bonbon au Poivre

À bientôt 30 ans, Cassie vit toujours chez ses parents, n’a aucune ambition, n’a aucun ami et ne cherche pas à en avoir. Elle travaille comme serveuse dans un café où elle s’ennuie ferme sous l’œil bienveillant de sa jeune patronne. Cassie a tout de la poupée avec ses cheveux blond californien, son vernis coloré, différent sur chacun de ses ongles, et ce rose à gogo qui inonde sa chambre et les fleurs imprimées de ses T-shirts moulants et de ses robes sexy.

Un rose qui vire au rouge colère quand le soir venu, en traînant dans des boîtes de nuit, elle s’emploie à piéger celui qui ne manquera pas de profiter de son apparent état d’ébriété.

Petit à petit, on découvre que ces virées nocturnes vengeresses et le fait qu’elle ait arrêté ses études de médecine ont à voir avec sa meilleure amie, disparue quelques années plus tôt.

L’arrivée inopinée dans sa vie de Ryan, un ancien camarade de fac aujourd’hui chirurgien pédiatre, pourrait peut-être lui faire voir - vraiment - la vie en rose. Enfin… pas si sûr…