Profession du père : les retrouvailles de Poelvoorde et Jean-Pierre Améris

Tout le monde n’a pas un héros pour père ! Et Émile ne veut rien tant que combler son père. Alors pour être digne de lui, et puisque le Président de la République Charles de Gaulle est " un traître à la Nation , qu’il a rompu son serment et qu’il a vendu son pays aux communistes " Émile va accepter tout un tas de missions que son père projette de lui confier afin de sauver l’ Algérie française : mettre des lettres anonymes dans des boîtes aux lettres écrire sur les murs de la ville, surveiller des " ennemis " et pourquoi pas, organiser un attentat visant à assassiner Charles de Gaulle…

Jean-Pierre Améris adapte le roman éponyme de Sorj Chalandon. Si le réalisateur français s’est attaché à ce livre inspiré par la propre enfance de son auteur, c’est qu’il fait écho à son histoire personnelle.

Pour éviter de plonger le film dans quelque chose de trop sombre, Jean-Pierre Améris nous met à la hauteur de ce gamin de 11 ans. Tout ce que lui fait faire son père revêt le goût de l’aventure. Et pour lui, c’est un peu comme jouer aux Cowboys et aux Indiens " pour de vrai " avec papa. À cet âge, difficile de réaliser dans quoi on se laisse embarquer et ce qui véritablement se joue… surtout quand cela vient de l’être qui vous est le plus cher au monde. Alors quand ça dérape et que les coups de ceinturon arrivent, il y a maman pour consoler, adoucir les choses et excuser les débordements de papa.

André n’a de cesse de raconter ses exploits à son fils. Et pour cause, Émile est dorénavant son seul auditoire, la seule oreille crédule encore attentive… et captive.

Car perdu dans sa mythomanie et sa paranoïa, jusqu’à se méfier de ses propres parents, André a fait le vide autour de lui. Denise, sa femme, qui assure la subsistance et la bonne tenue du ménage, est la seule à " résister ", s’étant réfugiée dans le déni. " Ne pas voir, c’est plus simple " comme elle l’avouera enfin à son fils devenu adulte, dans une scène poignante, à l’issue du film.