Virginie, Erik, Aristide sont trois policiers d’un commissariat de quartier à Paris. Leur quotidien au boulot se partage entre les interventions diverses et variées, les rapports à rédiger et les moments de pause à la cafétéria. Ils se croisent souvent, discutent à l’occasion, et se confient parfois. La journée finie, chacun retrouve sa vie. Pour Virginie, c’est un mari avec qui les relations se sont distendues et un bébé épuisant à ne pas faire ses nuits. Pour Aristide, que personne n’attend à la maison, c’est un rendez-vous quotidien en face time avec sa maman alitée, restée au pays. Quant à Erik, c’est une vie de couple qui rime désormais avec les reproches et les acrimonies de son épouse. Aujourd’hui Virginie, Erik et Aristide se portent volontaires pour une mission qui normalement n’est pas de leur ressort : faute de personnel spécialisé disponible après l’incendie d’un centre de rétention, on les charge de conduire un migrant à l’aéroport de Roissy, d’où il sera renvoyé dans son pays. Commence alors une virée nocturne qui va voir vie personnelle et vie professionnelle s’entrechoquer, quand Virginie va découvrir que cette reconduite à la frontière semble signer l’arrêt de mort de ce réfugié…

Ordre et désordres "Police" : 24 heures dans la vie d’un flic - © Studiocanal GmbH / Thibault Grabherr Une fois enfilé cet uniforme bleu foncé où se détachent les lettres blanches du mot POLICE, il s’agit de faire respecter la loi et d’exécuter les ordres donnés par sa hiérarchie. Que l’on accompagne une femme battue récupérer des affaires chez son mari violent, que l’on recueille un bébé victime de maltraitance ou que l’on intervienne de façon musclée dans une manifestation qui dégénère, on est prié de garder la tête froide et de laisser ses sentiments au vestiaire. Le soir venu et le service terminé, à chacun de se débrouiller pour reprendre le cours normal de sa vie. Obéir sans se poser de questions : cette position souvent difficile à tenir devient intenable quand la situation veut que votre sens moral, vos valeurs, votre empathie naturelle - quand ce n’est pas votre vie intime - s’invitent dans la partie. C’est ce qui arrive à Virginie enfermée dans cette voiture avec Erik, Aristide et ce migrant tadjik tétanisé à déposer à l’aéroport. Le doute qu’elle va instiller sur le bien-fondé de cette mission va contaminer tout l’habitacle…

Une réalisatrice toujours passionnante à suivre Tournage POLICE - © Thibault Grabherr Anne Fontaine, qui adapte le roman éponyme de Hugo Boris paru en 2016, articule son film de telle manière qu’elle nous offre une plongée très réaliste et dépourvue d’esbroufe, dans ce que peut être le quotidien des policiers parisiens, mais sans pour autant en faire un film sur la police. La réalisatrice évoque toute la complexité de leur tâche et la rudesse de leur quotidien, sous trois angles différents. Une même situation est en effet envisagée du point de vue de Virginie, d’Erik et d’Aristide. Cette mise en scène est d’autant plus efficace que la réalisatrice en profite pour dessiner chacun de ses personnages avec ses peurs, ses doutes, ses fêlures, et pour montrer aussi que les apparences peuvent être trompeuses. Autant d’éléments qui insensiblement vont nous amener à ce huis clos sous tension. Outre son talent de metteur en scène, saluons également la direction d’acteur d’Anne Fontaine qui permet à Virginie Efira dans le rôle d’une femme en plein doute existentiel, à Omar Sy dans la peau d’un homme faussement désinvolte et à Grégory Gadebois en homme rigide et perdu, de donner le meilleur d’eux-mêmes. On vous ordonnerait presque d’aller voir " Police " ! POLICE - Date de sortie : le 2 septembre 2020 au cinéma - 26/08/2020 POLICE, un film de Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

L'Agenda Ciné, tous les lundis à 20h20 sur La Une

Ce programme est également disponible en version sous-titrées