Pierre Lapin 2 - Panique en Ville : lapin des champs et lapin des villes

Retour à Lake District en Angleterre, pour une nouvelle aventure de Pierre le lapin à l’éternel petite veste bleue, toujours accompagné de ses trois sœurs, de son cousin Jeannot et de tous ses amis du potager.

Aujourd’hui c’est un grand jour, celui du mariage de Béa et Thomas. Si les relations se sont apaisées entre le jeune marié, qui a fini par adopter toute cette joyeuse faune, et le facétieux lapin, on ne peut pas dire que c’est encore le grand amour. Thomas reste méfiant et soupçonne toujours Pierre lapin de l’un ou l’autre méfait.

En attendant toute la petite troupe part pour Londres, Béa ayant été sollicitée par le prestigieux magasin Harrods pour que son livre pour enfant, contant les aventures de Pierre lapin, soit édité.

Pendant que Béa et Thomas négocient le futur contrat d’édition avec le très ambitieux Nigel, Pierre lapin et ses amis font la connaissance du lapin Barnabé et de sa bande. Une rencontre qui aura des bons, mais surtout des mauvais côtés…

