Très heureux comme ça, il se laisse aller à accepter la demande d’une voisine, une maman débordée , qui a besoin d’un baby-sitter pour son fils qu’elle élève seule. Vincent est alors chargé d’ emmener et de récupérer le jeune Bart à l’ école , puis de l’aider à faire ses devoirs en attendant qu’elle rentre du travail. Malgré lui, après que le gamin l’a fait passer pour son père , Vincent va découvrir tout un monde dont il n’avait jusque-là pas la moindre idée : celui des parents d’élèves . S’il ne désamorce pas le mensonge de Bart, c’est qu’il n’est pas insensible au charme de Nora , l’ institutrice , et voit là un bon moyen de se rapprocher d’elle.

Vincent , la trentaine , célibataire et sans enfant , gagne sa vie en accueillant dans son appartement de la banlieue parisienne tout un tas d’animaux dont on lui confie la garde.

Contre toute attente on le choisit comme délégué principal , et contre toute attente il va accepter : l’occasion est trop belle de multiplier les sorties avec les enfants de la classe… et leur institutrice, la jolie et douce Nora .

Comme une photo de classe

« Parents d’élèves »… la vie scolaire - © Stephanie Branchu

Dialoguiste, scénariste, réalisatrice et productrice, on doit à Noémie Saglio des comédies toujours joyeusement déjantées : " Toute première fois ", " Connasse, princesse des cœurs ", " Telle mère, telle fille " ou encore la série " Plan cœur " dont elle est la créatrice.

" Parents d’élèves " continue dans cette veine, et tout est fait pour nous faire sourire et rire. Les mamans et les papas y sont croqués comme le seraient les gamins d’une classe, avec pour chacun sa personnalité, son style et ses petites obsessions. Au milieu d’eux, Vincent a tout de l’élève perturbateur, du cancre… celui qui fait marrer tout le monde. Vincent Dedienne excelle dans ce rôle de trublion, plus gamin que les gamins qu’il a en face de lui, et dont il devient la coqueluche. Il est un peu le chaînon manquant entre Bart, ce gamin de 9 ans qui manque d’un père, et tous ces parents qui ont des responsabilités et des préoccupations de " Grands ".

Autour de Vincent Dedienne et tout aussi excellents qui lui, dans les rôles de " Grands " : Camélia Jordana, Alix Poisson, Samir Guesmi….

Joyeux, frais, bienveillant, avec ce qu’il faut d’impertinence, " Parents d’élèves " est le film idéal à voir en ces temps de rentrée des classes !