La tension ne tarde pas à monter entre Teddy et André, car difficile de faire plus différents que ces deux papis-là.

Ses parents, contraints de s’absenter pour des raisons professionnelles, décident d’appeler son grand-père André à la rescousse . Ce gendarme à la retraite toujours très à cheval sur l’ ordre , la ponctualité et le devoir accompli semble être l’ homme de la situation pour que Camille se mette enfin au travail.

Les deux font la paire

Papi-Sitter… passe ton BAC d’abord ? - © Gaumont - Nathalie Mazeas

Mettre en présence deux personnages diamétralement opposés est une recette qui au cinéma a depuis longtemps fait ses preuves. Et quand c’est au service d’une comédie et que la mayonnaise prend, il y a de quoi se réjouir.

" Papi-Sitter " une confrontation haute en couleur à laquelle nous sommes invités entre un André à la discipline toute militaire, mais manquant singulièrement de souplesse et un Teddy à la vie éternellement bohème, mais un peu trop fou-fou quand il est question d’aider sérieusement sa petite fille à préparer le BAC.

Car face à ce père la rigueur et à cet indécrottable aventurier, il y a Camille – l’enjeu du film - pleine de vie et d’énergie… et toujours prête à prendre la tangente !

Impossible pour l’adolescente de rester enfermer et de se plonger dans les livres et les cours quand il fait un si beau soleil, que la mer est toute proche et qu’un beau surfeur s’invite dans le paysage…