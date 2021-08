Onoda - 10.000 nuits dans la jungle : incroyable mais vrai

Onoda est un soldat japonais formé à la guérilla qui en 1944 , avec sa brigade, est amené par son commandement à surveiller militairement Lubang, une petite île des Philippines et à empêcher une quelconque invasion ennemie. Ordre lui est donné d’ attendre l’arrivée de renforts et de résister jusqu’au bout, contrairement aux usages de rigueur, qui veut que le suicide soit préférable à la reddition.

Après Diamant noir , son premier film, un polar tout à fait singulier qui prenait place à Anvers dans le monde secret et feutré des diamantaires, Arthur Harari nous surprend à nouveau avec ce deuxième long métrage de près de 3 heures, à mi-chemin entre le film de survie et le film de guerre , présenté en ouverture de la Sélection " Un certain regard " au dernier Festival de Cannes .

Sans esbroufe, sans coup d’éclat (comme on pourrait l’attendre d’un film au carrefour de plusieurs genres : survie, jungle, guerre, aventure), Arthur Harari se plonge et nous plonge dans ce voyage physique , géographique autant que mental . Construit dans sa première partie sur des flash-backs , le film se poursuit en s’attachant de plus en plus à son héros (antihéros) comme pour en percer le mystère… à jamais insondable !

Et effectivement, très vite, cette étiquette japonaise se décolle pour faire apparaître une histoire qui à bien des égards a quelque chose d’ universel , renvoie à des considérations très contemporaines , et qui, à des degrés divers, peut toucher tout le monde.

L’Agenda Ciné : Qu’est-ce qui vous a attaché à cette histoire ?

Arthur Harari : L’histoire de ce soldat est en elle-même fascinante, d’une richesse incroyable. Elle permettait de s’appuyer dessus pour la dépasser dans une dimension de fiction au sens mythologique. Dans le film, il y a la question de la fiction au propre et au figuré : la fiction que j’ai imaginée et celle que ce personnage s’est construite, qu’il a alimentée pendant 30 ans et qui est devenue sa réalité. On pense à Don Quichotte, à Ulysse… Raconter des histoires concerne l’humanité.

C’est par ce biais que je suis rentré dans cette histoire.

Tout est appuyé sur des choses réelles, mais je pense que le Onoda du film ne ressemble pas beaucoup au Onoda de la réalité.

Comment qualifieriez-vous votre film ?

C’est à la fois un film d’aventure, un film de guerre, d’endoctrinement, un film de survie, un film de jungle. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait que l’on traverse tout ça. Car à l’évidence ce que ces personnages ont traversé, la majeure partie de ce qu’ils ont vécu pendant 30 ans, c’est RIEN, du camping dans la jungle ! C’est absurde, c’est ridicule, c’est vide, il n’y a pas de guerre, il n’y a pas d’ennemi. 99 % de ce qu’ils ont vécu, c’est de l’attente, de la vie ensemble. Ce film est en fait un film sur des personnages. C’est un film sur ce qu’ils vivaient, sur leur rapport avec le milieu dans lequel ils se trouvent. Ces personnages font leur vie, une vie !

L’action devait toujours être présente parce que c’est presque dans le contrat du film : c’est un homme en guerre qui jusqu’au bout refuse d’admettre qu’il n’y a pas de guerre. Donc pour se persuader de cela, il faut que régulièrement il crée les conditions de la guerre, donc de l’action. C’est sur cela que l’on s’appuyait pour que le film ne soit jamais ennuyeux.

Quelques mots sur ce touriste qui a retrouvé Onoda, personnage également romanesque.

Tout ce qui est montré dans le film est vrai. Norio Suzuki, ce personnage du touriste est assez incroyable. Il s’était effectivement juré de trouver un panda sauvage, Onoda et le Yéti… dans cet ordre. Il a vraiment fait ça ! Il a d’abord trouvé un panda sauvage en Chine. Il a entrepris la recherche d’Onoda, qu’il a trouvé en 3, 4 jours ! Un exploit qui l’a rendu assez célèbre au Japon. Il a poursuivi avec cette quête du Yéti lors d’une première expédition, au cours de laquelle il déclare avoir vu le Yéti dans l’Himalaya. Il revient ensuite au Japon. Puis il trouve des fonds, monte une deuxième expédition, repart en 1985 ou en 1986 dans l’Himalaya et disparaît dans une avalanche. Un an plus tard, ses restes sont retrouvés et rapatriés au Japon.

Je pensais d’ailleurs terminer mon film sur cette évocation-là, sur le visage de ce jeune homme, comme une espèce d’héritier de la folie d’Onoda. Mais avec ce saut de génération, une chose avait disparu : l’autorité. Personne ne lui avait enjoint de faire ça. Il s’est lui-même donné cette mission. Il y a là une dimension un peu libertaire. C’est l’aventure sans hiérarchie.

La fin de mon film devait alors se faire avec Onoda.