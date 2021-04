Nouveautés VOD : spécial kids !

Cette semaine, en ce début des vacances de Pâques, l'Agenda Ciné vous propose de découvrir une sélection de films qui plairont à toute la famille et disponibles sur les différentes plateformes.

« Calamity » de Rémi Chayé

États-Unis d’Amérique, 1863. Dans l’espoir d’un avenir meilleur, Martha Jane part avec sa famille dans un convoi vers l’Ouest. Quand son père se blesse, elle décide alors de prendre les choses en mains, de passer un pantalon et de conduire elle-même le chariot familial malgré les réticences du chef du convoi. Pour Martha Jane, c’est le début d’une folle aventure. Elle va ainsi s’affranchir des règles établies et devenir la mythique Calamity Jane… Par le réalisateur du film d'animation "Tout en haut du monde"...

« Scooby ! » de Tony Cervonne

Scooby et Sammy sont les meilleurs amis du monde depuis leur plus tendre enfance. Ils ont ensuite rencontré Fred, Velma et Daphné et ont formé la célèbre équipe Mystère et Cie, qui a résolu des centaines d’affaires paranormales. Aujourd’hui, ils ont bien grandi. Et ils doivent désormais s’attaquer à la plus redoutable des énigmes : un complot destiné à déchaîner les forces du chien fantôme Cerberus… Découvrez comment l'équipe de Mystère et Cie s'est formée !

« Les blagues de Toto » de Pascal Bourdiaux

A l’école ou avec sa famille, Toto ne peut s’empêcher d’être un grand farceur. Au grand dam de ses parents ! Presque toutes ses blagues finissent en catastrophes. Lorsqu’il est accusé d’avoir commis une très grosse bêtise, qui pourrait bien mettre en péril le boulot de son père, Toto qui clame son innocence décide, avec ses meilleurs amis, de mener l’enquête… Adapté de la BD vendue à plus de 5 millions d'exemplaires.

« Le jardin secret » de Marc Munden

Mary Lennox, jeune orpheline, quitte l’Inde pour aller vivre chez son oncle dans un vieux manoir, perdu dans la campagne britannique. Elle y rencontre son cousin, un jeune homme affaibli à qui l’on interdit de quitter la propriété. Mais alors qu’elle découvre les lieux, Mary va découvrir un jardin mystérieux, aux pouvoirs magiques qui va changer à jamais son existence et celle des habitants du manoir… Adapté du classique de la littérature jeunesse de Frances Hodgson Burnett.

« Les incognitos » de Nick Bruno et Troy Quane

Lance Sterling est sûrement le super espion le plus cool et le plus stylé qui soit. Mais à la suite d’une bévue scientifique, le voilà transformé en… pigeon. Son destin repose désormais entre les mains du jeune scientifique Walter Beckett, qui est tout l’opposé de Lance. Ils vont devoir unir leurs forces et s’entraider pour tenter de sauver le monde d’un grave danger. Autant dire que ce n’est pas gagné ! Avec les voix, dans la version originale, de Will Smith et Tom Holland (Spider-Man Homecoming).

« La fameuse invasion des ours en Sicile » de Lorenzo Mattotti

Nous sommes en Sicile. Tonio, le fils du roi des ours Léonce, a été enlevé par des chasseurs. Léonce est inconsolable. Vient le froid et la faim. Le roi des Ours et son peuple décident de descendre dans la plaine, territoire des hommes, dans l’espoir de trouver de la nourriture et qui sait peut-être la trace de son fils Tonio… Adapté d'un classique de la littérature jeunesse signé Dino Buzzati.

« Pinocchio » de Matteo Garrone

Geppetto est menuisier. Alors qu’il fabrique une marionnette, un évènement magique se produit et celle-ci se met à parler, marcher, rire, manger et prend réellement vie. Geppetto le nomme Pinocchio et décide de l’élever comme son propre fils. Mais Pinocchio refuse d’obéir. Il n’a qu’un souhait : devenir un vrai petit garçon de chair et d’os... Nouvelle adaptation cinématographique plus fidèle du fameux conte italien de Carlo Collodi.

« L’appel de la forêt » de Chris Sanders

Buck, un chien au grand coeur, vit une paisible vie domestique jusqu’au jour où il est arraché à ses maîtres en Californie pour être embrigadé comme chien de traîneau en Alaska. Buck va devoir s’adapter et lutter s’il veut survivre dans les étendues sauvages et dangereuses du Yukon et trouver sa place face aux autres chiens de la meute... Avec Harrison Ford.