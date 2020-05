Nouveautés VOD : "Les misérables" et "Une belle équipe"

"Les misérables" de Ladj Ly

Stéphane, policier fraîchement débarqué de Cherbourg, vient d’intégrer la BAC (Brigade Anti-Criminalité) de Montfermeil en Seine Saint-Denis, à 15 km de Paris. La première journée de ronde en voiture avec ses nouveaux collègues Chris et Gwada, plonge très vite Stéphane dans une réalité complexe et tendue où il est question, avant tout chose, de se faire respecter !

C’est aussi au cours de cette journée que les choses vont déraper. Dans cette cité des Bosquets, où ils s’apprêtent à interpeller un ado de 14 ans, recherché pour le vol d’un lionceau dans un cirque, la tension est à son comble. Un policier tire sur l’ado, à bout portant, avec un flashball, le blessant à la tête. Un drone a filmé toute la scène…

" Tout est vrai ", déclare Ladj Ly quand il parle de son film.

Celui qui a grandi à Montfermeil nous plonge dans la réalité de la banlieue des cités à la suite du personnage de Stéphane.

Cet état des lieux parfaitement documenté et jamais caricatural, c’est un espace partagé entre plusieurs acteurs, plusieurs forces (les frères musulmans, les gitans, les émigrés de la première et de la deuxième génération, les policiers, l’administration communale...) qui, entre intérêts divers et variés et ententes plus ou moins bien comprises, s’emploient à maintenir un certain équilibre.

Un rien et tout (peut) dérape(r), surtout quand d’où que l’on se place, la frontière entre le bien et le mal, le légal et l’illégal est si poreuse !

Avec son grand sens de la dramaturgie et de la narration tout autant qu’un impressionnant sens du visuel, Ladj Ly nous tient de la première à la dernière image, nous plaçant dans un état d’urgence permanent.

Succès critique, succès public, multi récompensé, nommé aux Oscars, " Les Misérables " est un grand moment de cinéma qu’on retrouve aujourd’hui en VOD.