Nouveautés VOD : les ados dans la tourmente

« Papi Sitter » un film de Philippe GUILLARD

À quelques semaines du BAC, Camille pense plus à la plage et à ce beau surfer fraîchement débarqué, qu’à ses révisions. Pour veiller au grain, ses parents contraints de s’absenter, décident d’appeler son grand-père André à la rescousse, un gendarme à la retraite toujours très tatillon sur la discipline.

Mais c’était sans compter sur l’arrivée inopinée de Teddy, l’autre grand-père, un aventurier bohème un peu fou fou… l’exact contraire d’André !

Deux personnages que tout oppose. Une tension qui ne va faire que monter entre ce rigoriste et cet anarchiste ! Et au milieu, une jeune fille pleine de vie qui profitant de la zizanie va pouvoir prendre la tangente. Voilà les ingrédients de cette comédie menée tambour battant où l’on retrouve un Gérard Lanvin et un Olivier Marchal visiblement très heureux d’en découdre, pour notre plus grand plaisir ! Et où l’on découvre la fraîcheur et la belle présence de Camille Aguilar.