Mourir Peut Attendre : un James Bond nommé désir...

On l’aura attendu ce nouveau James Bond dont la sortie a été plusieurs fois repoussé à cause de la COVID. Le voici donc enfin !

James Bond est un personnage de fiction que l’on doit à l’écrivain et ex-officier du renseignement, pendant la Seconde Guerre mondiale, Ian Fleming. Il est né sur le papier en 1953 dans le roman Casino Royale.

Sa première apparition se fera à la télévision, sur la chaîne américaine CBS en 1954, avec dans le rôle de James Bond, Barry Nelson.

Sa naissance sur pellicule, elle, remonte au 5 octobre 1962 avec James Bond contre Dr No réalisé par Terence Young. Et c’est Sean Connery que l’on retrouve dans la peau de l’agent secret, malgré les réticences de Ian Fleming qui aurait préféré dans le rôle Cary Grant, James Mason ou David Niven. On doit à l’acteur écossais et au réalisateur anglais l’humour qui, entre autres choses, a fait la renommée de James Bond ; humour qui était totalement absent des romans de Fleming !

Le succès est au rendez-vous et se confirme un an plus tard avec Bons Baisers de Russie mais c’est avec Goldfinger en 1964 que la " Bond mania " débute. Elle ne se démentira plus après que Roger Moore, David Niven, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ou encore Daniel Craig ont succédé à Barry Nelson et Sean Connery dans la peau de l’agent secret.