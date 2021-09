Les sorties cinéma de cette semaine

L'Agenda Ciné vous propose de découvrir les nouveautés cinéma de cette semaine : un biopic sur Aretha Franklin, des courses motos impressionnantes, une nonne manipulatrice ou encore une comédie sur des arnaqueuses de supermachés... il y en a pour tous les goûts !

Rookie de Lieven van Baelen

Nicky est un jeune motard confiant et ambitieux qui enchaîne les courses. Son monde bascule lorsqu’à la suite d’un accident, il apprend qu’il ne pourra plus jamais pratiquer sa passion. Mais par l'intermédiaire de son neveu Charlie, Nicky va tout tenter pour réaliser son rêve malgré tout… Avec Matteo Simoni et Veerle Baetens.

"Serre moi fort" de Mathieu Amalric

Clarisse a quitté la maison, laissant seuls son mari Marc et ses enfants. Elle est partie loin, elle voyage, rencontre d’autres personnes. D’abord pour une semaine, puis plusieurs mois. Et elle ne semble pas prête à revenir et ne donne aucune nouvelle... mais si ce n’était pas elle qui avait quitté la maison ? Avec Vicky Krieps et Arieh Worthalter

"Respect" de Liesl Tommy

Découvrez le destin hors du commun de la chanteuse Aretha Franklin. De ses débuts d’enfant de chœur dans l’église où son père officiait à ses premiers pas sur scène avant de devenir la star à la renommée internationale… Avec Jennifer Hudson

"Benedetta" de Paul Verhoeven

Nous sommes au 17ème siècle. La jeune Benedetta mène une vie pieuse dans un couvent en Toscane. Le jour où elle prétend voir Jésus et qu’elle se laisse séduire par une novice, la communauté monastique est en émoi. Mais dit-elle la vérité ou manipule-t-elle tout le monde ? Avec Virginie Efira

"Les méchants" de Mouloud Achour et Dominique Baumard

Ce devait être une journée banale pour Sébastien, un malfrat, et Patrick, un gentil. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une journaliste prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants s’en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les méchants les plus recherchés de France… Avec Roman Frayssinet, Djimo et Ludivine Sagnier

"Boîte noire" de Yann Gozlan

Mathieu Vasseur est chargé d’enquêter sur une catastrophe aérienne sans précédent sur un vol Dubaï-Paris. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à investiguer au-delà de l’enquête officielle, mais arrivera-t-il à faire éclater la vérité ? Avec Pierre Niney et André Dussollier

"Queenpins" de Aron Gaudet et Gita Pullapilly

Connie et Jojo sont les meilleures amies du monde. Elles adorent accumuler les bons de réduction, ce qui leur permet d’épargner un peu d’argent sur les courses. Un jour, elles ont une brillante mais frauduleuse idée : créer de faux bons et escroquer les chaînes de supermarchés… Avec Kristen Bell et Kirby Howell-Baptiste

"Quo vadis, Aïda ?" de Jasmila Žbanić

Srebrenica, 1995. Aida est réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus. Leur camp est débordé car les citoyens sont terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Aida qui a compris que le pire risque bien d’être inévitable va tout tenter pour sauver sa famille coincée derrière les grilles du camp…

"Une vie démente" de Ann Sirot et Raphaël Balboni

Alors qu’Alex et Noémie souhaitent avoir un enfant, les voilà contraint de s’occuper de la mère d’Alex, Suzanne. Ces derniers temps, son comportement devient de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne devient, tout s’emmêle… Avec Jo Deseure, Lucie Debay et Jean Le Peltier