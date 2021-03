Les nouveautés VOD à voir dès à présent !

The Personal History of David Copperfield (2020) HD Trailer FR+NL - 22/03/2021 Orphelin de père, David Copperfield (Dev Patel) est élevé par sa mère affectueuse. Lorsque celle-ci se remarie, David est jeté hors de chez lui par son beau-père acariâtre. Il entame alors un long voyage et rencontre les personnages les plus excentriques de la Grande-Bretagne victorienne. Au cours de cette aventure à la recherche d’une famille, d’amis, de l’amour et d’une place dans la société, il va accumuler les brillantes idées pour son autobiographie. Réalisé par Armando Ianucci (La Mort de Staline), le film est inspiré du célèbre roman David Copperfield de Charles Dickens. Dans les rôles principaux, on retrouve Dev Patel (Lion), Tilda Swinton (We need to talk about Kevin), Hugh Laurie (Dr House) et Ben Whishaw (Le Retour de Mary Poppins). THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD is gebaseerd op de wereldberoemde roman van Charles Dickens. De film speelt zich af in de negentiende eeuw en vertelt het levensverhaal van de jonge David Copperfield (Dev Patel). Nadat hij door zijn stiefvader uit huis wordt gezet, belandt David van het ene avontuur in het andere en ontmoet hij de meest excentrieke personages uit het Victoriaanse Engeland zoals zijn extravagante tante Betsy (Tilda Swinton). Zijn reis leidt hem van vodden naar rijkdom en weer terug, maar de leergierige Copperfield trotseert zowel voor- als tegenspoed met opgeheven hoofd. THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD is zowel tragisch als hilarisch en wordt kleurrijk verteld door regisseur Armando Iannucci (DEATH OF STALIN). De hoofdrollen worden gespeeld door een sterrencast: Dev Patel (LION), Tilda Swinton (WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN), Hugh Laurie (HOUSE) en Ben Whishaw (MARY POPPINS RETURNS). De film won meerdere prijzen tijdens de British Independent Film Awards van 2019. Director: Armando Iannucci Writer: Simon Blackwell (screenplay by), Charles Dickens (novel), Armando Iannucci (screenplay) Cast: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton