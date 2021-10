Les intranquilles : la puissance de l'amour peut-elle tout ?

C’est ainsi que s’ouvre le film et que nous faisons connaissance avec Leïla , son mari Damien et leur fils Amine . Elle est restauratrice de meubles anciens , lui est artiste peintre . A l’évidence, il y a de l’ amour dans cette famille. Il y a aussi quelque chose de perturbé , comme le laisse deviner cette première scène. Ce quelque chose, on va en découvrir petit à petit la cause : c’est le trouble mental dont souffre Damien qui le fait passer successivement par des phases de suractivités délirantes , puis par des phases d’ apathie et de profonde mélancolie .

Sur une petite plage déserte , baignée par la lumière d’une fin d’après-midi d’été, une maman est assoupie sur sa serviette de bain. Au même moment son petit garçon fait un tour de bateau avec son père . Ce dernier arrête l’embarcation, plonge tête la première dans l’eau, annonce qu’il rentrera à la nage et prie son fils de ramener tout seul le bateau . Le gamin de 8, 9 ans s’exécute et regagne la berge sans encombre, accueilli par sa mère, aux bras réconfortants… et au regard voilé d’une certaine inquiétude.

La maladie dont il s’agit est la bipolarité . Si elle n’est citée qu’une fois et tard dans le film, c’est qu’elle n’est pas en soi le sujet du film. Elle est juste celle qui s’invite dans une histoire d’amour , au rythme de ses accès et de ses excès, et qui va en perturber le cours. Elle est celle qui a touché le père de Joachim Lafosse, et qui a inspiré au réalisateur belge le scénario des Intranquilles.

Nue-Propriété, A perdre la raison, L’économie du couple, Continuer… Joachim Lafosse aime tisser des histoires autour de la famille et du couple pour mieux en révéler et en ausculter les difficultés et les failles . Son cinéma ne laisse jamais indifférent.

Cette bipolarité oblige Leïla à livrer bataille dès que les signes d’une phase maniaque se manifestent, qui voit Damien partir en vrille, ne plus prendre le temps de dormir, disparaitre on ne sait où… Cette bataille qu’elle livre, armée de son amour et de sa volonté farouche de maintenir l’équilibre de la famille, laisse des blessures dont elle se remet de plus en plus difficilement. Amine, lui, ne sait pas trop comment se comporter. Bien que son père lui assène qu’il ne faut avoir honte de rien, ses excentricités le mettent bien souvent mal à l’aise. Difficile à son âge de faire la part des choses, même si à bien des moments il se révèle d’une remarquable pertinence, presque plus adulte que les adultes.

Quant à l’entourage, il fait ce qu’il peut, mais reste débordé par cette force difficile, voire impossible à contenir.

Véritablement habités par leur rôle, on salue la performance de Leïla Bekhti et Damien Bonnard. Ils portent littéralement cette tension et cette émotion qui vont crescendo et que Joachim Lafosse met parfaitement en scène.

Les Intranquilles est un film assurément à ne pas rater !