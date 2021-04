Les grands gagnants de la 93ème Cérémonie des Oscars

Cette 93ème Cérémonie des Oscars, qui a eu lieu ce dimanche 25 avril à Los Angeles avec un public restreint, s'est placée sous le signe de la diversité. L'Agenda Ciné vous propose un bref retour sur cette cérémonie un peu particulière qui, cette année encore, a prouvé qu'elle n'en restait pas moins la plus glamour et la plus prestigieuse du cinéma américain.

"Nomadland" : grand gagnant de la Cérémonie

"Nomadland" est reparti avec pas moins de trois statuettes dont celle du Meilleur Film. C'est le grand vainqueur de la soirée ! La réalisatrice et productrice chinoise Chloé Zhao a également remporté l'Oscar de la Meilleure Réalisation et son actrice principale, la comédienne américaine Frances McDormand, a quant à elle gagné le troisième Oscar de la Meilleure Actrice de sa carrière. Ce film raconte l'histoire de Fern qui décide de sillonner les Etats-Unis d'Amérique à bord de son van et de vivre une vie de nomade des temps modernes. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. A découvrir dans les salles obscures dès la réouverture des cinémas en Belgique.

Anthony Hopkins : Meilleur acteur

La légende du cinéma américain, Anthony Hopkins, a reçu à 83 ans le deuxième Oscar du Meilleur Acteur de sa carrière pour son rôle bouleversant dans "The Father" de Florian Zeller. Il devient ainsi le comédien le plus âgé à recevoir cette récompense. Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse l’aide de sa fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, de son propre esprit et même de ce qui est réel. Prochainement au cinéma !

Des seconds rôles unanimement salués

3 images © Tous droits réservés

L'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle est revenu à Yuh-Jung Youn pour le magnifique film "Minari" de Lee Isaac Chung (bientôt sur nos écrans). Elle est ainsi la toute première actrice coréenne à recevoir cette récompense. A voir bientôt dans les salles.

3 images © Tous droits réservés

Le britannique Daniel Kaluuya a gagné, quant à lui, l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans le film coup de poing "Judas and the black Messiah" (disponible le 28 avril en EST sur iTunes & Apple TV, Google Play, YouTube, Microsoft Xbox et Rakuten TV). Cette victoire importante pour Daniel Kaluuya intervient un peu moins d'un an après la vague de protestation du mouvement Black Lives Matter et quelques jours après la fin du procès de l'affaire George Floyd.

"Drunk" sacré Meilleur film étranger

Le film danois de Thomas Vinterberg "Drunk" est reparti ce dimanche 25 avril avec la prestigieuse statuette du Meilleur film étranger. Après avoir été récompensé aux BAFTA et aux César, cette comédie enivrante et féroce assure une fois de plus son succès à l'internationale.

"Soul" récompensé !

Une fois n'est pas coutume, c'est un film des studios Pixar qui reçoit l'Oscar du Meilleur film d'animation. Une œuvre touchante de Pete Docter dans laquelle le personnage Joe Gardner, professeur de musique, est sur le point de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de New York. Mais à la suite d’un accident malencontreux, le voilà précipité dans l’au-delà. Déterminé à ne pas renoncer, si proche du but, il va faire équipe avec 22, une âme espiègle, pour retrouver son corps... Disponible en VOD.

Des belges aux Oscar

Mention spéciale pour le film "Sound of metal" de Darius Marder, une coproduction de la société belge Caviar, qui a reçu deux récompenses durant cette 93ème cérémonie : l'Oscar du Meilleur son et du Meilleur montage. Ruben est batteur et ex-toxicomane. Il vit avec Lou qui est chanteuse. Ensemble dans la vie comme à la scène, ils sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un jour, alors qu’il souffre d’acouphènes, un médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, ses vieux démons refont surface. Ruben sait pourtant au fond de lui, qu’il va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais… Disponible en VOD.

Pour voir la liste complète des gagnants de cette 93ème Cérémonie des Oscar, c'est par ici : https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2021