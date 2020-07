L’Agenda Ciné revient pour vous cette semaine sur quelques films sortis en salles depuis la réouverture des cinémas ce 1er Juillet et toujours disponibles sur grands écrans !

Rire et sourire Les films à ne pas manquer ! - © Tous droits réservés Pour démarrer, une comédie et quelle comédie ! " Tout simplement noir ", un film de et avec Jean-Pascal Zadi qui joue là son propre rôle, celui d’un acteur raté qui décide d’organiser la première grande marche de protestation noire en France, manifestation qui sera doublée par la rédaction de la charte de l’homme noir nouveau. Ce faux documentaire qui joue des stéréotypes et des préjugés de manière très politiquement incorrect, c’est un peu (toute proportion gardée !) 50 nuances de noir pour 50 nuances d’humour. Un film décapant, engagé, enragé, généreux et drôle qui comme nous le pressentions est un succès public… mais aussi critique ! À la suite de ce faux documentaire, une excellente fausse comédie romantique " Les Parfums ", le deuxième film de Grégory Magne. Après la rencontre improbable d’un chanteur populaire et d’un huissier de justice dans " L’air de rien ", le réalisateur français fait se rencontrer une diva créatrice de parfums et un divorcé, chauffeur de limousine de luxe pour un road movie qui oscille subtilement entre drame et comédie. Emmanuelle Devos et Grégory Montel forment ce duo si élégamment mal assorti et si profondément attachant. On savoure également les seconds rôles avec en tête Gustave Kervern et Sergi Lopez. Les parfums - Sortie en salles le 1/07/2020 - 23/06/2020 Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Il faut que jeunesse se passe… Les films à ne pas manquer ! - © Tous droits réservés Du plus grave au plus léger, l’adolescence est au cœur de trois films aussi différents qu’enthousiasmants : Dans " La forêt de mon père ", la réalisatrice belge Vero Cratzborn, qui s’est inspirée de sa propre histoire, s’attache à l’adolescence à l’épreuve de la maladie psychique, celle qui frappe un père aimant de 3 enfants, heureux en ménage. Une chronique familiale envisagée à hauteur d’enfants, juste et délicate, et un film qui a foi en l’amour et la résilience. L’adolescence au temps de l’amour, c’est " Eté 85 ", le dernier film de François Ozon et sans doute le premier dans sa tête, puisqu’il est adapté du roman de Aidan Chambers La danse du coucou que le réalisateur français lit à 17 ans et désire dès lors voir en film. L’histoire, c’est celle d’Alexis, 16 ans, qui en chavirant en bateau, va bientôt chavirer pour David, 18 ans, qui vient de le sauver de la noyade. Une histoire d’amour et d’amitié tumultueuse et déchirante racontée à la manière d’un thriller, que François Ozon nous fait vivre et ressentir comme il en a le secret ! L’adolescence dans le temps et l’espace avec " L’aventure des Marguerite ", l’adaptation par Pierre Coré du roman graphique Le temps des Marguerite de Vincent Cuvelier et Benoît Robin, qui voit deux jeunes filles de 12 ans propulsées chacune dans la vie de l’autre grâce à une malle magique. À 76 ans de distance, Margot se retrouvera au cœur de la Seconde Guerre mondiale quand Marguerite se verra projeter en 2019… de quoi apprécier (et affronter !) quantité de changements, en particulier dans les mentalités et dans les mœurs. Un film d’aventure intelligemment ficelé et aux interprètes judicieusement choisis (la jeune Lila Gueneau, Clovis Cornillac et Alice Pol en tête) qui fera le bonheur des enfants et des parents ! L' Aventure des Marguerite - Sortie en salles le 15/07 - 08/07/2020 Un film de Pierre Coré, avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau et Nils Othenin-Girard Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2020. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine Seconde Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

L’histoire avec un grand H C’est bien de cela qu’il est question dans le film " de Gaulle ", réalisé par Gabriel Le Bomin, qui nous offre un portrait côté cour et côté jardin de celui qui a 50 ans va voir son destin basculer à l’occasion de ce mémorable appel qu’il lance le 18 juin sur les ondes de la BBC… un moment crucial de la Seconde Guerre mondiale. Un Charles de Gaulle intime et inédit, porté par un Lambert Wilson sobre et juste à l’instar du reste de la distribution. " Le cinéma est le lieu du réel et de la vie " disait Patrice Chéreau… alors vive la vie et vive le cinéma ! De Gaulle - Sortie en salles le 1/07/2020 - 23/06/2020 Un film de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré et Olivier Gourmet