Nous sommes en 1962, dans " James Bond 007 contre Dr No ", le premier film et le premier chapitre de cette incroyable saga qu’est devenue l’adaptation au cinéma de ce personnage d’agent secret créé en 1952 par le romancier, journaliste et ex-officier du renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, Ian Fleming.

On Set of the Movie James Bond - © Sheila Penn - Sygma via Getty Images

Et le concours organisé par le London Express pour trouver celui qui allait incarner James Bond sur grand écran, qu’il gagnera devant près de 600 autres candidats dont le déjà célèbre David Niven (qui se rattrapera quelques années plus tard, en 1967 avec le parodique " Casino Royale "), lui donnera raison… et ce malgré les réticences de Ian Fleming lui-même qui ne le trouvait pas assez classe pour le rôle.

Suivront quantité de petits boulots, puis de la figuration pour la télévision, le théâtre et le cinéma. À l’art dramatique qui n’est pas sa priorité, il préfère la pratique de la boxe et surtout du foot, sa passion. Assez doué, il se verra même offrir un essai au club de Manchester United. Sean Connery fera le bon choix, celui de continuer à faire l’acteur ; la carrière ne risquant pas de décliner passé 30 ans, comme il le voyait pour le foot… et il en avait 23. Selon ses dires : " il s’est avéré que ce fut la décision la plus intelligente de toute ma vie ".

Ce n’était pas écrit. D’origine très modeste, né d’un père chauffeur de camion et d’une femme de ménage, il commence à travailler dès l’âge de 9 ans, quitte l’école à 13 ans et s’enrôle à 17 ans dans la marine britannique pour une durée de 12 ans. Pour cause d’ulcère à l’estomac, il ne fera que 3 ans au service de Sa Majesté.

Les Diamants … et Sean Connery sont éternels. - © Tous droits réservés

Pourtant il tiendra d’autres premiers rôles et non des moindres notamment avec Hitchcock (" Pas de printemps pour Marnie "), John Boorman (" Zardoz ") ou encore John Huston (" L’homme qui voulut être roi ").

En 1983, il fait une entorse à sa décision et tourne un dernier James Bond : " Jamais plus jamais " de Irvin Kershner.

Dans les années 80, sa carrière marque le pas jusqu’à ce rôle de Guillaume de Baskerville dans " Le nom de la Rose ", film réalisé par Jean Jacques Annaud et adapté du roman à succès d’Umberto Eco.

Nouveau carton, alors que là aussi, pour ce rôle de moine franciscain enquêtant sur de mystérieuses disparitions au plus fort de l’Inquisition, Sean Connery était loin d’être le premier choix du réalisateur français.

D’autres grands succès émailleront sa carrière. Citons " Highlander " de Russell Mulcahy, film fantastique devenu culte, où l’acteur donne la réplique au jeune Christophe Lambert et met à l’honneur ces très chères origines écossaises (il militera inlassablement pour l’indépendance de l’Ecosse et se fera tatouer " Scotland for ever ") ; " Les Incorruptibles " de Brian De Palma qui lui vaudra l’Oscar et le Golden Globe du Meilleur acteur dans un second rôle ; ou encore l’aventure Indiana Jones qu’il rejoint en interprétant avec une irrésistible drôlerie, Henry Jones, le père d’Harrisson Ford, dans l’opus : " Indiana Jones et la dernière croisade ".

" On ne vit que deux fois ", sonne un peu comme le résumé d’une carrière en deux temps : ces jeunes années marquées par ce rôle de James Bond et la cinquantaine (et au-delà !) qu’il porte si bien, et qui le verra dans autant de films d’aventure où son humour et son mètre 88 feront merveille.

Une brillante carrière qui lui vaudra d’être anobli par la reine Élisabeth II en 2000, et à laquelle il décide de mettre fin en 2006 pour écrire son autobiographie.

Goobye Mister Connery, Sir Sean Connery