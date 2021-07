Les Croods 2 : une nouvelle ère... et un changement d'air

Les Croods 2 : Une Nouvelle Ère - Le 5/07 en salles - 30/06/2021 Les Croods ont dans le passé survécu aux dangers et aux catastrophes, aux crocs des bêtes préhistoriques jusqu’à résister à la fin du monde, mais ils doivent désormais faire face à leur plus grand défi : une autre famille. Les Croods doivent trouver un nouveau lieu pour vivre. La toute première famille préhistorique va donc partir à la découverte du monde en quête d’une nouvelle maison dans un environnement plus sûr. Lorsqu’ils découvrent un paradis idyllique qui satisfait pleinement tous leurs besoins, ils pensent alors avoir résolu tous leurs problèmes… sauf un. Une autre famille y réside déjà : les Betterman. Les Betterman (avec l’accent tonique sur « better »), avec leur cabane sophistiquée, leurs inventions géniales et leur terrain irrigué qui regorge de produits frais, sont un peu plus évolués que les Croods. Lorsqu’ils les accueillent comme les tout premiers invités de l’Histoire, les tensions vont rapidement faire surface entre la famille des cavernes et la famille moderne. Quand tout semble perdu, une nouvelle menace pour les deux familles survient et les embarque dans une aventure épique, au-delà des murs protecteurs de ce havre de paix. Ce qui va les contraindre à accepter leurs différences, à puiser mutuellement dans leurs forces et construire un futur ensemble.