Les autres sorties ciné de la semaine...

L'Agenda Ciné vous présente les autres sorties cinéma de cette semaine. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts...

"Blackbird" de Roger Michell

Lily (Susan Sarandon) et son mari Paul (Sam Neill), décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer (Kate Winslet), l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna (Mia Wasikowska), la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps des adieux approche...

"Spirit, l'indomptable" de Elaine Bogan

Lucky Prescott n'a jamais vraiment connu sa défunte mère, Milagro Navarro. Elle était une intrépide cascadeuse à cheval et venait de Miradero, une petite ville dans l’Ouest. Comme sa mère, Lucky n’aime pas trop les règles et les restrictions, ce qui inquiète beaucoup sa tante Cora. Lucky a grandi dans une ville de la côte Est sous l'œil vigilant de Cora, mais lorsque Lucky entreprend une escapade risquée de trop, Cora décide de retourner vivre chez le père de Lucky, Jim, à Miradero. Lucky n'est absolument pas impressionné par cette ville morose. Elle change d'avis lorsqu'elle rencontre Spirit, un Mustang sauvage qui partage sa volonté d'indépendance, et se lie d'amitié avec deux cavalières locales, Abigail Stone et Pru Granger.

"Made in Italy" de James D'Arcy

Robert, artiste bohème londonien, revient en Italie avec son fils afin de vendre au plus vite la maison dont il a hérité de sa défunte épouse.

"Chaos Walking" de Doug Liman

Dans un futur proche, les femmes ont disparu. Le monde de Todd Hewitt (Tom Holland) n’est habité que par des hommes, et tous sont soumis au " Bruit ", une mystérieuse force qui révèle l’intégralité de leurs pensées aux autres. Lorsque Viola (Daisy Ridley), une jeune femme, atterrit en catastrophe sur cette planète, Todd est le seul à pouvoir l’aider à survivre. Il jure de la protéger, mais pour réussir, il va devoir révéler sa force intérieure et percer les sombres secrets qui étouffent son monde…

"Les Bouchetrous" de David Silverman

1835, Îles Galápagos. Ed et sa sœur Bo sont deux incontrôlables Bouchetrous, des créatures au poil soyeux en forme de Donuts. Ils sont maladroits, tout sauf populaires auprès des autres de leur espèce et font désespérément de leur mieux pour s'intégrer. Une énième tentative pour impressionner leurs pairs tourne au désastre. Ils atterrissent dans une fleur spatio-temporelle qui les propulse dans la société moderne. Ils y découvrent le chaos de la circulation routière, la restauration rapide et, pire que tout, que les Bouchetrous sont une espèce disparue ! Avec l’aide de nouveaux amis, Bo et Ed se lancent dans un voyage extraordinaire à travers l’Histoire. Le duo maladroit parviendra-t-il à sauver son espèce ?

"American Nightmare 5 : sans limites" de Everdado Gout

Adela et son mari Juan vivent au Texas où Juan travaille comme ouvrier dans un ranch pour la riche famille Tucker. Juan impressionne le patriarche des Tucker, Caleb, ce qui attire la jalousie et la colère de son fils, Dylan Tucker. Au lendemain de la Purge, un gang de tueurs masqués s'attaque violement et illégalement aux Tucker, dont la femme de Dylan et sa sœur. À la suite de cet événement, la famille texane va devoir s’allier à Juan et sa femme pour faire face à un pays qui sombre dans un bain de sang total.

"L'homme qui a vendu sa peau" de Kaouter Ben Hania

Sam Ali, jeune syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté.

"La loi de Téhéran" de Saeed Roustaee

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...