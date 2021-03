Le palmarès de la 46ème Cérémonie des César

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait - Bande annonce VF ???? - 15/03/2021 16 septembre 2020 / 2h 02min / Drame, Romance De Emmanuel Mouret Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020 Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...