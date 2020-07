" Le dernier refuge - Greenland " … 100% adrénaline !

Partout l’information fait la une : une comète va entrer dans l’atmosphère de la Terre. Le monde entier se prépare au spectacle de sa désagrégation. Mais contrairement à ce qui avait été envisagé les météorites tombées du ciel, s’avèrent beaucoup plus importantes en nombre et surtout beaucoup plus destructrices que prévues.

Devant l’aggravation de la situation, le gouvernement américain organise un système d’évacuation pour un certain nombre de personnes triées sur le volet… celles utiles à la nation.

C’est le cas de John Garrity, un ingénieur en bâtiment.

Les consignes du gouvernement sont strictes : il doit partir sur le champ pour rejoindre une base militaire où il pourra embarquer dans des avions en partance pour des abris sûrs et tenus secrets. Seuls sa femme et son fils pourront l’accompagner et ils ne devront prendre avec eux que le strict nécessaire.

Sur le chemin vers le lieu du rendez-vous les choses se compliquent déjà, avec des scènes de panique et un afflux massif de gens qui ayant eu vent de l’évacuation se sont rués aux portes de l’aérodrome.

Après quelques frayeurs, John et sa famille sont sur le point d’embarquer quand ils réalisent que leur jeune fils Nathan, diabétique, a oublié son insuline dans la voiture.

John a juste 15 minutes pour aller récupérer le précieux médicament avant que l’avion ne décolle. Pendant ce temps-là, Allison, sa femme, et son fils sont refoulés, le plan d’évacuation ne pouvant admettre que des gens bien portants.

Si John a pu remettre la main sur l’insuline, il a perdu tout contact avec Allison et Nathan et ne sait pas ce qui leur est advenu. Dans la confusion la plus totale, il monte seul dans l’avion qui doit les évacuer…