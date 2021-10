Last Night in Soho : Alice au pays des sixties

LAST NIGHT IN SOHO - Le 27/10 au cinéma - 20/10/2021 LAST NIGHT IN SOHO Réalisateur : Edgar Wright Casting : Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen LAST NIGHT IN SOHO de Edgar Wright met en scène l’histoire d’une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le temps semble se désagréger entrainant de sombres répercussions.