La Pat' Patrouille : un film qui a du chien

LA PAT’ PATROUILLE : LE FILM - Dès le 11/08 en salles - 03/08/2021 LA PAT’ PATROUILLE : LE FILM La PAT’ patrouille a le vent en poupe ! Lorsque leur plus grand rival, Humdinger, devient maire de la ville voisine d'Adventure City et commence à faire des ravages, Ryder et les chiots héroïques préférés de tous passent à la vitesse supérieure pour relever le défi. Alors qu'un chiot doit faire face à son passé à Adventure City, l'équipe trouve de l'aide auprès d'un nouvel allié, le teckel Liberty. Ensemble, armés de nouveaux gadgets et de nouveaux équipements, la PAT’ patrouille se bat pour sauver les citoyens d'Adventure City ! Les membres du casting de la série originale, ainsi que Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West, Randall Park, Dax Shepard, Tyler Perry, Jimmy Kimmel et Will Brisbin, se joindront à la Patrouille des papas dans leur première aventure palpitante sur grand écran.