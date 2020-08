La forêt de mon père… les choses de la vie

Gina, Tony et Nora sont toujours prêts à suivre Jimmy, ce père enthousiaste, jamais à cours de belles histoires et qui comme personne, rend le quotidien toujours si aventureux… plus encore depuis qu’il a été viré de son travail.

Cette douce folie se fait bientôt plus préoccupante quand un beau jour Jimmy, qui a réveillé ses enfants au milieu de la nuit pour aller voir les étoiles, les laisse finalement tout seuls en pleine forêt pour revenir au petit matin comme si de rien n’était, un lapin dans les bras.

Son comportement erratique et de plus en plus problématique le conduise à être admis dans une unité psychiatrique.

Dès lors l’incompréhension et la colère font place à la gaité et l’harmonie qui régnaient dans la famille.

Du haut de ses 15 ans, Gina n’a plus qu’une chose en tête : que son père tant aimé revienne à la maison et que tout redevienne comme avant…