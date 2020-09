En déjouant les plans des policiers pour protéger Khadidja et son fils, Patience se retrouve à la tête d’une tonne et demie de shit … de quoi largement boucler ses fins de mois !

Khadidja, l’infirmière marocaine et son rejeton trafiquant. Colette Fo, la syndic chinoise de l’immeuble, redoutable d’efficacité et philosophe à ses heures. La mère de Patience, une Ashkénaze rescapée des camps de la mort. Et Patience, maman de deux grandes filles et petit bout de femme qui va tenir tête à des gros durs et des policiers chevronnés… des mères (des daronnes en argot), mais aussi des personnages puissants. Pas ce qui court les polars en général !

Une nouvelle incursion dans le monde du cinéma qui donne ici un polar pas banal , pour le ton impertinent qu’il adopte et pour la part belle qu’il donne aux femmes, et où l’on savoure à nouveau ce mélange détonnant de réalisme et d’ humour .

Jean-Paul Salomé à qui l’on doit notamment " Les femmes de l’ombre " ou encore " Je fais le mort ", adapte ici le roman éponyme de Hannelore Cayre publié en 2017, et co-signe avec elle le scénario. Nourri par son quotidien et son travail d’avocate pénaliste, l’auteur de " La Daronne " était elle-même passée derrière la caméra en 2008, en adaptant " Commis d’office ", un autre de ses 5 romans, avec Roschdy Zem dans le rôle-titre.

La grande Isabelle

" La Daronne "… délicieusement amoral - © Le DL/Anaïs Mariotti

" On détourne une montagne de cannabis d’un Go Fast et on le fait l’âme légère, en ne ressentant ni culpabilité, ni effroi, mais plutôt… disons… un détachement joyeux.

Et on devient la Daronne. "

Tirée du roman, cette phrase résume parfaitement l’état d’esprit du personnage de Patience Portefeux… avec à l’écran Isabelle Huppert pour l’incarner à la perfection.

Ce n’est pas le premier rôle de mère que l’actrice interprète au cinéma, mais c’est sûrement le plus enjoué et le plus libre. Et l’on s’amuse de la voir passer de femme discrète et submergée par les problèmes à Mrs Ben Barka dealeuse de choc à l’attirail improbable : foulard sur la tête, grosses bagouses aux doigts, maquillage voyant et lunettes de soleil surdimensionnées.

Si sa prestation est un régal, on savoure tout autant les partitions des nombreux seconds rôles et du trop rare au cinéma, Hippolyte Girardot.

" La Daronne ", c’est assurément LA comédie policière de votre rentrée !