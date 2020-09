L’animateur Antoine de Maximy est à nouveau sur la route pour son émission " J’irai dormir chez vous ". Parti cette fois-ci dans les Carpates pour les besoins de son émission, il a comme toujours et en permanence des caméras sur lui, dont l’une vissée sur son crâne et une autre à la main, pour filmer tout ce qui l’entoure et tous les gens qu’il croise. Alors que son voyage touchait à sa fin, il fait une sortie de route au volant d’une voiture de location, tombe dans une rivière, et ait porté disparu. Sa mort qui fait l’ouverture des journaux télévisés est un choc pour sa société de production et un drame pour Agnès, qui depuis des années s’occupait du montage de toutes les images qu’il rapportait. Après réflexion, le producteur décide de réaliser une dernière émission grâce aux cassettes vidéo qui ont pu être récupérées. Agnès est chargée du montage. En visionnant ces cassettes, et alors que deux d’entre elles sont manquantes, la jeune femme est convaincue qu’Antoine n’est pas mort accidentellement…

De la réalité à la fiction J’irai mourir dans les Carpates… du petit au grand écran - © Tiberiu-Hila Antoine de Maximy, connu pour sa célèbre émission " J’irai dormir chez vous ", diffusée pendant 6 ans sur France 5, s’essaye à la fiction. Son idée de scénario, il n’est pas allé la chercher bien loin. Le présentateur est parti de ce qu’il a si bien fait pendant des années : partir sac au dos sur les routes avec son éternelle chemise rouge sur le dos, et avec pour seul guide son enthousiasme et son insatiable curiosité. Dans chaque pays qu’il traversait, il s’employait à se faire inviter chez l’habitant pour y passer la nuit. Avec le gîte et le couvert (ce qu’il finissait le plus souvent par obtenir), il avait l’occasion de mieux connaître le mode de vie des gens et les coutumes du pays qu’il visitait… et cela très loin du voyage touristique classique. Tout était donc à portée de main (et de caméra !), son émission " J’irai dormir chez vous " ayant en soi tous les ingrédients et le potentiel d’une fiction… il suffisait de faire déraper les choses (ce qui a pu réellement arriver au cours de ses nombreux périples !), et d’y greffer de quoi entretenir un suspens.

L’aventure, c’est l’aventure J’irai mourir dans les Carpates… du petit au grand écran - © Tiberiu-Hila À la manière d’une Pauline détective, Agnès (vaguement) secondée par un policier tombé amoureux d’elle et un jeune assistant gaffeur qu’on lui impose, n’a que les images récupérées pour mener son enquête. Ce sont des heures de visionnage qui s’annoncent. Entre les impératifs ordonnés par son producteur qui met en doute ses doutes, et la recherche d’indices qui lui permettrait de savoir ce qui s’est réellement passé, la monteuse ne va pas lâcher le morceau. Un véritable Cluedo commence qui sera suivi par une enquête sur le terrain, dans les Carpates, non loin du château de Dracula ! Sur une trame inédite, on savoure ce suspens astucieusement entretenu où se mêlent réelle tension et humour… amené entre autres avec efficacité par les acteurs Alice Pol, Max Boublil et bien sûr Antoine de Maximy himself, ainsi que par de nombreux acteurs non professionnels plus vrais que nature. Embarquement immédiat pour cette comédie policière ! J'irai mourir dans les Carpates - AU CINÉMA LE 16 SEPTEMBRE - 10/09/2020 L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

