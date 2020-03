Interview de Thomas Verkaeren : les plateformes VOD au temps du Coronavirus

JUMBO Trailer VF - 23/03/2020 Jeanne, une jeune femme timide, travaille de nuit dans un parc d’attraction où elle aime flâner en nettoyant les allées. Elle vit seule avec sa mère, l’exubérante et envahissante Margarette et peine à trouver sa place au sein de la société et auprès des hommes. Sa vie s’illumine le jour où le parc acquiert une nouvelle attraction à sensations fortes, l’extraordinaire et majestueux Jumbo. C’est le coup de foudre.