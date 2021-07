Fast and Furious 9 : increvable !

Entre ce passé auquel devra se confronter Dom et le complot à l’échelle planétaire qui se trame, la fine équipe va de nouveau en découdre et se manger des kilomètres de bitume à bord d’engins incroyables…

Un appel à l’aide de Nobody, leur ancien boss de la CIA, le remet en piste. On ne se refait pas ! Avec ses fidèles compagnons de route , direction l’endroit en pleine jungle où s’est crashé l’avion de Nobody. C’est là qu’ils vont mettre la main sur une étrange demi-sphère à facettes . Un appareil visiblement très convoité à voir cette armada de véhicules bientôt à leurs trousses. Si l’équipe a pu échapper à ses poursuivants, elle n’a pu garder le précieux objet récupéré par Jakob , le frère honni de Dom , passé du côté sombre de la force.

Dom Toretto s’est rangé des voitures, et vit tranquille à la campagne , entouré de son fils Brian et de Letty .

La saga Fast & Furious, c’est aussi des acteurs de renom comme Eva Mendès, Dwayne Johnson alias The Rock, Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron , Helen Mirren et aujourd’hui John Cena (le " petit " dernier) venus y faire un (ou plusieurs) tour de piste.

On ne change pas une équipe qui gagne et l’on retrouve en tête l’inoxydable Vin Diesel (Dom), son éternel marcel blanc et son indéfectible sens de la famille, et Michelle Rodriguez (Letty), devenue l’autre rôle-titre.

Vingt ans que la saga Fast & Furious fait le bonheur des amateurs de films d’action. Pour ce 9e opus , les fondamentaux sont plus que jamais présents : grosses cylindrées gonflées à bloc , courses poursuites , gros biscoteaux et bien sûr jolies filles.

Avec un succès qui ne se dément pas et un budget qui désormais est multiplié par cinq comparé à celui des débuts, Fast & Furious 9 va toujours plus loin et, entre autres péripéties, quitte le plancher des vaches… sans doute un clin d’œil à Elon Musk et autre Jeff Bezos. Mais on vous laisse découvrir pourquoi et comment !

En attendant on découvre que Dom a un frère, que leur brouille ne date pas d’hier et qu’il y a tout lieu de penser que tout ne va pas se régler une bonne bière à la main autour d’un barbecue comme Dom les affectionne ! Et ça d’autant plus que Jakob s’est mis au service d’un redoutable fils de dictateur.

La crédibilité n’est pas le moteur du film, mais qu’importe, l’enjeu n’est pas là. L’essentiel c’est la montée d’adrénaline à chaque course poursuite, plus que jamais spectaculaire, dans des décors de plus en plus somptueux, agrémentée d’une bonne dose d’humour.

Alors foncer voir Fast & Furious 9 !