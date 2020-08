Enragé... une vraie mauvaise journée

Si la journée de Rachel a mal commencé, elle va se poursuivre façon cauchemar éveillé !

Entre son divorce, son fils Kyle et son boulot, Rachel se démène pour tout concilier. Éternellement en retard, elle a aujourd’hui encore oublié son réveil, et c’est à nouveau la course pour emmener son fils à l’école et arriver à l’heure au travail.

Elle pourrait l’éviter, mais comme à son habitude elle se retrouve dans un de ces embouteillages monstres qui engorgent régulièrement Los Angeles. Son fils (à son grand dam) arrivera une fois de plus en retard en classe, et faute de pouvoir honorer son rendez-vous professionnel, on va lui faire savoir qu’elle est virée.

En attendant, elle est toujours coincée dans la circulation et une contrariété chassant l’autre, voilà que le conducteur devant elle ne démarre pas, alors que le feu vient de passer au vert. Après un coup de klaxon bien senti, elle accélère et passe devant lui.

Mais l’homme dans son gros pick-up la retrouve quelques mètres plus loin et exige d’elle des excuses… ce que Rachel refuse de faire, et ce qu’elle va regretter. Car cet homme qui a réglé son compte à sa femme, qui l’a quitté pour un autre, il faut pas l’énerver !

Et d’annoncer à Rachel : " Vous allez apprendre ce que c’est qu’une mauvaise journée "…