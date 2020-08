Dès " Memento ", son deuxième film devenu culte, et au rythme pratiquement régulier d’un film tous les deux ans, Christopher Nolan s’est imposé aux États-Unis, pour désormais obtenir des Studios, à peu près tout ce qu’il veut !

Depuis 1999 et son " Following, le suiveur ", un premier long métrage tourné en noir et blanc, le réalisateur anglais n’a jamais cessé d’enchaîner les succès publics et critiques.

Et à l’instar d’un David Fincher, d’un Woody Allen ou encore d’un Quentin Tarantino, il est de ces cinéastes dont on attend avec impatience le nouveau film.

Des films de genre qui ne ressemblent à aucun autre

En attendant " Tenet " - © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Melinda Sue Gordon

Christopher Nolan, c’est une filmographie grand public qui réussit le mélange improbable du cinéma expérimental et de la superproduction.

En 2000, le thriller " Memento " nous surprenait déjà avec une construction dramatique bousculée, tout en flash-back.

Suivra en 2002 le polar " Insomnia " - remake du film éponyme de 1997 signé du Norvégien Erik Skjoldbjaerg - qui voyait un Al Pacino et un Robin Williams très loin de leurs registres habituels.

Quatre ans plus tard, changement total d’univers avec " Le Prestige ", une histoire d’amitié virant à la haine entre deux magiciens passés maître dans leur art. Si la magie est en soi un moyen de nous mener par le bout du nez et de nous embrouiller l’esprit, Christopher Nolan en fait un ressort dramatique pour jouer encore un peu plus avec nos perceptions.

Entre temps, le réalisateur anglais se sera emparé de l’univers des super héros avec un Batman envisagé de façon très personnelle, à la fois sombre et politique. " The Dark Knight " (le 2e volet de la trilogie) vaudra au regretté Heath Ledger, hallucinant en Joker halluciné, un Oscar posthume.

"Batman m’a ouvert toutes les portes" déclare le cinéaste… preuve en est avec " Inception " en 2010, " Interstellar " en 2014 et " Dunkerque " en 2017, 3 films d’une remarquable maîtrise, époustouflants visuellement, et livrant ( bavard ou non comme dans " Dunkerque " où les lignes de dialogues tenaient sur une feuille A4 ! ) de nombreux champs de réflexions.