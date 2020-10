Ils sont quatre copains qui se connaissent depuis longtemps et qui enseignent dans le même lycée. Martin est prof d’histoire, Tommy est prof de gym, Peter est prof de philo et Nikolaj est prof de musique. Ce soir ils partagent un bon repas dans un restaurant pour fêter les 40 ans de l’un d’eux, et vient le moment où l’eau dans les verres fait place au Champagne, à la vodka puis à un grand Bourgogne rouge. La conversation roule alors sur la théorie d’un philosophe et psychiatre norvégien qui voudrait que les hommes naissent avec un déficit de 0,05 % d’alcool dans le sang et qu’en maintenant ce taux, on serait plus ouvert, plus attentif, plus dynamique, et de manière générale plus courageux. Nos quatre amis, chacun plus ou moins englué dans sa vie, décident de mettre en pratique cette théorie. Avec une rigueur toute scientifique, ils vont respecter chaque étape de l’expérience et consigner leurs observations dans un carnet, avec pour commencer la première recommandation qui consiste à ne boire que durant la journée, jamais le soir ni le week-end… ce qui revient à dire pendant les heures de travail ! Les résultats sont tellement concluants, que la 2e étape s’impose : augmenter les doses d’alcool et les adapter à la personnalité de chacun…

In vino veritas ? Drunk : un véritable élixir - © Henrik Ohsten C’est entendu, et comme le martèle la formule consacrée : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Il n’empêche, tout le monde a pu un jour en apprécier les effets désinhibant et grisant. Et c’est à ce titre que Thomas Vinterberg nous parle de l’alcool, à la suite de ces quatre amis dont la vie, loin de leurs rêves de jeunesse, est devenue morne et routinière. Martin, en particulier, voit son couple bouffé par l’ennui, quand le dialogue avec ses deux fils est au point mort et qu’il n’est plus capable d’intéresser ses élèves à son cours d’histoire. La dépression n’est pas loin. Ces petits verres de vodka ou de vin rouge avalés avant et pendant le travail vont se révéler particulièrement efficaces pour ces profs devenus ainsi " miraculeusement " plus impliqués et plus créatifs. Mais au fur et à mesure que le chiffre qui s’affiche sur l’éthylotest augmente, les choses dérapent de plus en plus, pour réaliser enfin que l’alcool n’est pas la solution à tout.

Totalement grisant Drunk : un véritable élixir - © Henrik Ohsten Thomas Vinterberg, fondateur avec son ami Lars von Trier de la charte et du mouvement Dogme 95 (*), connaît renommée et succès avec " Festen ", film de 1998 qui à Cannes reçoit le Prix spécial du Jury. Deux ans après " Kursk ", film historique au casting international, le réalisateur danois retrouve pour " Drunk " son pays et ses acteurs fétiches, avec en tête Mads Mikkelsen plus que jamais formidable et bouleversant dans le rôle de Martin. Avec comme source d’inspiration le philosophe Søren Kierkegaard et " Husbands ", film de John Cassavetes, " Drunk " nous parle moins d’ivresse que de la nécessité de se rebeller face à nos existences en permanence contrôlées et mesurées. Selon Thomas Vinterberg c’est " un film sur la vie que l’on ne peut pas saisir et prévoir ". Jamais moralisateur, mais n’éludant pas les risques de l’alcool, " Drunk " navigue en permanence entre le drame et la comédie pour mieux nous faire rire, nous faire pleurer, et pour tout dire, nous émouvoir au plus haut degré ! Cette célébration de la vie et de l’amitié est à consommer sans modération. * En 1995, Thomas Vinterberg et Lars Von Tiers lancent un manifeste d’opposition radicale aux superproductions anglo-saxonnes et à l'utilisation abusive d'artifices et d'effets spéciaux aboutissant à des produits formatés, jugés lénifiants et impersonnels. Dès lors, ils imposent des règles concrètes pour respecter ce qui leur apparaît comme une morale de l’artiste. DRUNK - Le 28 octobre au cinéma - 21/10/2020 Quatre amis, tous professeurs de lycée, testent une théorie selon laquelle ils amélioreront leur vie en maintenant un niveau d'alcool constant dans leur sang.