Découvrez "OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire" en avant-première

L'Agenda Ciné vous invite à l'avant-première du film tant attendu "OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire" de Nicolas Bedos. Celle-ci aura lieu ce mardi 27 juillet à l'UGC Toison D'or. Retrouvez Jean Dujardin dans son rôle hilarant d'espion franchouillard aux côtés, cette fois, de Pierre Niney et Fatou N'Diaye.

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Le film sortira chez nous le 4 août au cinéma. Il a d'ailleurs été présenté cette année en clôture du Festival de Cannes.