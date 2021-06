Découvrez les autres sorties cinéma de cette semaine

L'Agenda Ciné vous présente les autres sorties cinéma de la semaine !

"Petite Maman" de Céline Sciamma

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

"Soeurs" de Yamina Benguigui

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.

"Le sens de la famille" de Jean-Patrick Benes

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

"Wrong Turn" de Mike P. Nelson

Un groupe d'amis se retrouvent coincés en bordure d'une forêt peuplée par d'étranges créatures. Ils disparaissent au fur et à mesure...

"The Dissident" de Bryan Fogel

Le 2 octobre 2018, le journaliste Jamal Khashoggi entre dans le consulat saoudien à Istanbul. Il n'en ressortira plus jamais. Dans The Dissident, le réalisateur oscarisé Bryan Fogel (Icare) lève le voile sur les tromperies et abus de pouvoir qui se cachent derrière ce meurtre. Il obtient un accès sans précédent aux preuves recueillies par le gouvernement turc et s'entretient avec les personnes les plus concernées par cette histoire : Hatice Cengiz, la fiancée de Khashoggi, la police turque, les procureurs et un jeune dissident saoudien avec qui Khashoggi collaborait. Chaque élément de l'enquête pointe le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui met tout en oeuvre pour dissimuler l'affaire.

"The Misfits" de Renny Harlin

Richard Pace est un célèbre criminel. Il s'envole pour le Moyen-Orient afin de voler de l'or mais son implication va aller bien au-delà de ce qu'il avait planifié avant son départ pour Abu Dhabi.