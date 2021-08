C'est Quoi ce Papy ?! : rencontre avec Chantal Ladesou

Mamie Aurore a une vie toujours aussi trépidante . Lors d’une folle soirée qu’elle a organisée et dont elle a le secret, elle fait une grosse chute et se retrouve aux urgences . Le diagnostic tombe : traumatisme crânien avec amnésie post-traumatique partielle transitoire. En résumé, Mamie Aurore ne se souvient plus de rien et ne reconnaît plus personne. Pour sa convalescence , la famille l’installe dans une maison de repos , en attendant qu’elle recouvre la mémoire.

Les " 7 nains " - comme les appelle affectueusement leur grand-mère - ont bien grandi depuis " C’est quoi cette famille ?! " en 2016. Leur personnalité s’est affirmée, et chacun suit sa route : l’une veut rentrer dans les ordres, une autre est une féministe pure et dure, l’un est militant LGBT, un autre encore est un véritable geek… Plus que jamais, ils se retrouvent tous pour leur grand-mère qui aujourd’hui a rendez-vous avec son passé.

Au total 7 frères, sœurs, demi-frères ou demi-sœurs , 8 parents et au centre : Mamie Aurore, la très excentrique grand-mère qui rassemble tout le monde… telle est la famille que depuis 3 films le réalisateur Gabriel Julien Laferrière met en scène pour notre plus grand plaisir .

L’Agenda Ciné : Ce personnage d’Aurore, il semble que vous n’avez pas eu besoin d’aller très loin pour l’interpréter !

Chantal Ladesou : Je ne vous le cache pas ! Et en effet, je n’ai pas eu grand mal à entrer dans les chaussons de ce personnage.

Au départ, en tant qu’assistant-réalisateur (notamment de Leos Carax et d’Anne Fontaine), Gabriel Julien Laferrière était plus habitué aux films sérieux, intimistes. Il ne me connaissait donc pas. Il est venu me voir au théâtre sur les conseils du producteur.

Pour l’écriture, ce que je faisais sur scène l’a beaucoup aidé.

Y a-t-il tout de même des choses que vous n’aimez pas chez Mamie Aurore ?

Entre nous… et ça reste entre nous (rires), je n’aime pas son côté un peu fille légère. Dans la vie, je ne suis pas du tout comme ça ! Je suis fidèle comme un vieux cocker. Mais bien sûr, ça va avec le personnage dans le film.

Dans ce film, il est question du passé de Mamie Aurore avec une part plus sentimentale. Le cinéma exigeant autre chose de vous que ce que vous avez eu l’habitude de faire sur les planches, est-ce que ça pu être plus intimidant à jouer ?

J’ai eu peur de ne pas savoir le faire, et en fait, je sais très bien le faire ! La direction du metteur en scène, en cela, m’a bien aidée.

Il est vrai que la caméra vient un peu fouiller au fond de vous-même. Elle vient voir d’autres choses, plus près. Et forcément, il faut se dévoiler un peu. Au théâtre, j’ai toujours des rôles très fous, très remuants. Dans mes one man shows, je raconte des anecdotes de vie qui me sont arrivées, qui sont drôles parce que je les croque ainsi. Le cinéma, c’est un autre pan de ma carrière qui commence.

Le rire est-il un moyen de se cacher ?

C’est un paravent, bien sûr. C’est aussi une politesse. Et puis, quand une salle rit, on est rassuré, on est content.

Quel regard portez-vous sur la famille dont le modèle a énormément évolué depuis une cinquantaine d’années, et qu’évoque à sa manière les 3 films de Gabriel Julien-Laferrière, vous qui connaissez un mariage au long cours ?

Je suis mariée depuis 47 ans et c’est toujours un bonheur de retrouver mon mari, de partir en voyage avec lui, de rire ensemble. C’est bien aussi de vieillir ensemble. Après c’est l’air du temps, l’ère de l’éphémère. Moi aussi j’ai eu envie de partir, tellement on s’engueulait. Quelquefois, cela a pu être violent verbalement, et ma valise était prête dans le couloir. Mais je n’ai pas eu envie de tout détruire. Et on peut très vite détruire les choses… ou les construire.

Les gens, aujourd’hui, zappent beaucoup : ça va plus, on se casse. Je n’étais pas dans cette énergie-là. J’avais envie d’aller loin avec mon mari.

Quelle grand-mère êtes-vous dans la vraie vie ?

Une grand-mère normale, tout à fait classique : une mamie gâteaux, une mamie gâteuse ! Je suis une grand-mère joueuse, plus sur le tapis que sur le canapé et plus sur le toboggan que sur le banc. Je m’amuse beaucoup avec eux.

Contrairement à Aurore, je ne pense pas que je les emmènerais en boîte ! Si Aurore est extravagante, elle voit quand même tout ce qui se passe, elle est malgré tout proche de ses petits-enfants. Elle n’est pas complètement fofolle, c’est ce qui est intéressant.

Alors, pour Chantal Ladesou, pour Patrick Chesnais (super en papy grincheux) et cette génération de jeunes comédiens tous formidables, sans oublier la présence de Julie Depardieu, Philippe Katerine, Lucien Jean-Baptiste ou encore Claudia Tagbo, on ne peut que vous conseiller de courir voir C’est quoi ce papy ?!