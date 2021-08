C'est la vie : la fête des mères...

5 ans après Bienvenue à Marly-Gomont, inspiré par la véritable histoire de Kamini (l’auteur compositeur de la chanson Marly-Gomont, devenue un tube en 2006), Julien Rambaldi ( nous revient avec une nouvelle comédie.

Cette fois-ci le réalisateur français nous embarque dans une maternité et nous invite à vivre cette journée où cinq femmes s’apprêtent à accoucher… une journée censée être la plus belle de leur vie.

Cinq femmes, cinq destinées, cinq histoires et deux personnages pour faire le lien : une sage-femme, à la forte personnalité, toujours à l’écoute, qui ne s’en laisse pas conter et qui à l’occasion joue les bons offices, et un médecin accoucheur (trop) sûr de son autorité et de son savoir.

Cinq occasions – voir plus - de rire et aussi de s’émouvoir…