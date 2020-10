Boutchou... de l'art d'être grands-parents

Paul et Virginie viennent d’avoir un beau petit garçon. En apprenant la nouvelle, leurs parents respectifs, fous de joie, ont accouru à la clinique.

Du côté de Virginie, c’est Odile et Raoul, un couple très uni, assez bohème, qui vit à la campagne (pour eux il n’y a que ça de vrai) non loin de Bayonne. Du côté de Paul, c’est Paula et Robert, couple divorcé, qui ne jurent que par Paris.

Entre ces deux couples, c’est à qui s’occupera le plus du bébé, à qui le chouchoutera le plus et à qui se rendra le plus indispensable.

Au moment où Paul et Virginie se posent la question de quitter Paris pour le sud de la France dans l’idée d’améliorer leur confort de vie, la surenchère entre les grands-parents ne fait que croître et " embellir ".

Face à cette escalade et après avoir pris conseil auprès de leur pédiatre, les jeunes parents décident de leur faire passer " un permis grands-parents " avec épreuves théoriques et pratiques. Si Raoul, Odile, Paula et Roberto sont finalement déclarés aptes à s’occuper de leur petit fils, cette aventure aura eu raison du couple Paul et Virginie… qui en viennent à se séparer.

Enfin solidaires, les grands-parents vont tout faire pour recoller les morceaux…