Baby Boss 2 : une affaire de famille... l'art d'être parent

Baby Boss 2 : Une Affaire De Famile - Le 21/07 au cinéma - 13/07/2021 Dans la suite de la comédie à succès nominée aux Oscars® du studio DreamWorks Animation, les frères Templeton, Tim et Ted, ont grandi et se sont éloignés l'un de l'autre. Tim est maintenant un père de famille marié. Ted est le directeur d'une entreprise. Cependant, un nouveau baby boss, avec une approche progressiste et une attitude positive, est sur le point de les réunir à nouveau ... de quoi leur inspirer une nouvelle entreprise familiale. Tim et sa femme, Carol, vivent en banlieue avec leur fille de 7 ans, Tabitha, et leur nouveau bébé Tina. Tabitha, qui est la meilleure de sa classe au prestigieux Acorn Center pour enfants à haut potentiel, idolâtre son oncle Ted et veut devenir comme lui. Seulement, Tim, qui est resté coincé dans son imagination juvénile hyperactive, craint qu'elle ne travaille trop et rate ainsi son enfance. Lorsque le bébé Tina révélera qu'elle est un agent top secret de BabyCorp chargé de dévoiler les sombres secrets de l'école de Tabitha et de son mystérieux fondateur, le Dr Edwin Armstrong, cela réunira les frères Templeton de manière inattendue et les amènera à réévaluer le sens de la famille et à réaliser ce qui compte réellement dans la vie. S'appuyant sur le succès du premier film, Baby Boss 2 : Une Affaire De Famille est réalisé par le cinéaste Tom McGrath et produit par Jeff Hermann (Kung Fu Panda 3).