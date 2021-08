Attention au départ ! : une comédie de saison

Commence alors une course contre la montre pour arriver à récupérer les enfants avant qu’ils n’arrivent à destination. Tout cela en prenant garde que personne ne se rende compte de leur bévue et sans un sou vaillant, leur portefeuille étant resté dans le train qu’ils ont raté.

Une chose en entraînant une autre, Benjamin et Antoine se retrouvent à voir partir les enfants et le train… sans eux !

Aujourd’hui, Vlad et ses copains partent en vacances d’été à la montagne . Benjamin , son père , est chargé de les accompagner en train . Faute de mieux et après que Marie, un des parents qui devait lui prêter main forte, a déclaré forfait, c’est Antoine , le grand-père de deux des enfants, qui viendra l’ aider pour ce voyage .

Du beau monde à nouveau au générique, avec ici, en tête d’affiche, Jérôme Commandeur et André Dussollier . Le premier dans la peau d’un père au foyer, très papa poule, pas trop sûr de lui et du genre stressé, et le second dans celle d’un grand-père je-m’en-foutiste, médecin à la retraite, faisant les 400 coups avec ses petits-enfants dans le dos de sa fille, la maman.

Attention au départ ! est le premier long-métrage de Benjamin Euvrard , l’un des quatre auteurs du collectif Les Neveux à la Reine d’Angleterre. C’est ce même collectif qui signe le scénario du film Attention au départ !, à qui l’on doit, en 2013, What ze teuf, une série télévisée diffusée sur la chaîne D8, où pour chaque épisode (15 x 2 minutes produites le jour pour le lendemain) on demandait au spectateur d’en imaginer la suite via twitter.

Difficile de faire plus mal assortis : pas la même génération, des caractères diamétralement opposés, jusqu’à l’allure très éloignée l’une de l’autre. Et comme dans les meilleurs buddy-movies, ces deux-là vont devoir faire équipe ensemble, alors que tout les sépare et qu’a priori rien ne les destinait à se rencontrer.

Pour leur compliquer la tâche, on comptera sur un ado très peu coopératif et surtout sur les enfants qui, avec Vlad en meneur, vont de 1 : tout faire pour que jamais Benjamin et Antoine ne les rejoignent ; afin que de 2 : ce voyage en train-couchette soit un fantastique terrain de jeux… et ça au grand dam d’un contrôleur des plus psycho rigide (formidable Jonathan Lambert).

À l’arrivée : une kyrielle de personnages tous très bien croqués pour autant de péripéties plus folles et amusantes les unes que les autres en voiture, en ambulance, en minibus, en pédalo… et bien sûr en train !

Rares sont les comédies à voir en famille, où tout le monde peut s’y retrouver, alors ne ratez pas ce formidable road-movie sur rails !